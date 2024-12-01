«Атлетико» отстает от «Барсы» на 2 очка. У команды Симеоне 7 побед подряд с общим счетом 20:2
«Атлетико» выиграл 7-й подряд матч во всех турнирах.
Команда под руководством Диего Симеоне обыграла «Вальядолид» со счетом 5:0 в матче 15-го тура Ла Лиги.
Таким образом, мадридский клуб выиграл 7 подряд матчей с общим счетом 20:2.
«Атлетико» набрал 32 очка в 15 матчах и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 2 очков, выйдя на 2-е место в турнирной таблице.
У мадридского «Реала» в активе 30 очков и 2 матча в запасе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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