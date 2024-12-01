«Атлетико» отстает от «Барсы» на 2 очка. У команды Симеоне 7 побед подряд с общим счетом 20:2

«Атлетико» выиграл 7-й подряд матч во всех турнирах.

Команда под руководством Диего Симеоне обыграла «Вальядолид » со счетом 5:0 в матче 15-го тура Ла Лиги .

Таким образом, мадридский клуб выиграл 7 подряд матчей с общим счетом 20:2.

«Атлетико » набрал 32 очка в 15 матчах и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до 2 очков, выйдя на 2-е место в турнирной таблице.

У мадридского «Реала » в активе 30 очков и 2 матча в запасе.