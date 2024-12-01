«Вальядолид» уволил Пессолано после 0:5 от «Атлетико». Команда идет последней в Ла Лиге

«Вальядолид» уволил Пауло Пессолано с поста главного тренера.

Сегодня испанский клуб объявил об отставке уругвайца. В последнем матче под руководством Пессолано «Вальядолид» был разгромлен «Атлетико » (0:5) в домашнем матче 15-го тура Ла Лиги .

Пессолано возглавлял «Вальядолид » с апреля 2023 года, под его руководством клуб вернулся в Ла Лигу после вылета в Сегунду по окончании сезона-2022/23. В нынешнем сезоне команда идет на последнем месте в таблице с 9 очками.