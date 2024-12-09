«Реал» и «Барса» сыграют с клубами 4-й лиги в 1/16 финала Кубка Испании – с «Депортива Минера» и «Барбастро». «Атлетико» – с «Марбельей» из 3-го дивизиона
Стали известны пары 1/16 финала Кубка Испании.
По результатам жеребьевки определились следующие соперники:
«Барбастро» – «Барселона»
«Понтеведра» – «Мальорка»
«Депортива Минера» – «Реал»
«Логроньес» – «Атлетик»
«Оуренсе» – «Вальядолид»
«Понферрадина» – «Реал Сосьедад»
«Уэска» – «Бетис»
«Расинг» – «Сельта»
«Райо Вальекано» – «Расинг Ферроль»
«Альмерия» – «Севилья»
«Эльденсе» – «Валенсия»
«Эльче» – «Лас-Пальмас»
«Картахена» – «Леганес»
«Тенерифе» – «Осасуна»
Матчи 1/16 финала Кубка Испании пройдут 4 и 5 января.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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