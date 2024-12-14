Джон Кордоба: «Мне по силам догнать Угальде в списке бомбардиров РПЛ. Хочу этого»

Джон Кордоба заявил о желании побороться за звание лучшего бомбардира в Мир РПЛ.

«Голы? Думаю, что мне по силам догнать Угальде в списке лучших бомбардиров РПЛ. Я хочу этого. Но посмотрим, что будет в конце сезона», – сказал форвард «Краснодара».

На счету Кордобы 8 голов, у Манфреда Угальде из «Спартака» – 15 мячей.