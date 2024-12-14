Джон Кордоба: «Мне по силам догнать Угальде в списке бомбардиров РПЛ. Хочу этого»
Джон Кордоба заявил о желании побороться за звание лучшего бомбардира в Мир РПЛ.
«Голы? Думаю, что мне по силам догнать Угальде в списке лучших бомбардиров РПЛ. Я хочу этого. Но посмотрим, что будет в конце сезона», – сказал форвард «Краснодара».
На счету Кордобы 8 голов, у Манфреда Угальде из «Спартака» – 15 мячей.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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