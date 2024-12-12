Кордоба согласился, что «Зенит» перестал быть непобедимым: «Обожаю удивлять людей, которые говорят, что «Краснодар» – слабый. У нас высокие шансы на титул»
Джон Кордоба оценил шансы «Краснодара» выиграть РПЛ.
«Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ, имея одинаковое количество очков с «Зенитом» – 39.
– Мало кто верил, что вы и в этом сезоне продолжите бороться за чемпионство. Вы стали сильнее?
– Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые. Сейчас у нас сложился очень хороший и сплоченный коллектив, с которым мы продолжаем борьбу.
– Никита Кривцов недавно сказал, что «Зенит» перестал быть непобедимым. Согласны?
– Конечно.
– «Краснодар» сегодня – борец с несправедливостью?
– Мы сконцентрированы на себе. Не буду говорить о судьях и других командах. Наша задача – продолжать работать и бороться.
– «Краснодар» станет чемпионом в мае 2025-го?
– Нужно идти шаг за шагом. Но у нас высокие шансы, – сказал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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