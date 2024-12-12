Кордоба согласился, что «Зенит» перестал быть непобедимым: «Обожаю удивлять людей, которые говорят, что «Краснодар» – слабый. У нас высокие шансы на титул»

Джон Кордоба оценил шансы «Краснодара» выиграть РПЛ.

«Краснодар» лидирует в таблице Мир РПЛ , имея одинаковое количество очков с «Зенитом » – 39.

– Мало кто верил, что вы и в этом сезоне продолжите бороться за чемпионство. Вы стали сильнее?

– Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые. Сейчас у нас сложился очень хороший и сплоченный коллектив, с которым мы продолжаем борьбу.

– Никита Кривцов недавно сказал, что «Зенит» перестал быть непобедимым. Согласны?

– Конечно.

– «Краснодар» сегодня – борец с несправедливостью?

– Мы сконцентрированы на себе. Не буду говорить о судьях и других командах. Наша задача – продолжать работать и бороться.

– «Краснодар» станет чемпионом в мае 2025-го?

– Нужно идти шаг за шагом. Но у нас высокие шансы, – сказал нападающий «Краснодара » Джон Кордоба .