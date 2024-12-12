  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кордоба про паспорт РФ: «Все возможно, я не против. Не вижу проблем в получении гражданства»
12

Кордоба про паспорт РФ: «Все возможно, я не против. Не вижу проблем в получении гражданства»

Джон Кордоба высказался о возможном получении российского паспорта.

Колумбийский нападающий выступает за «Краснодар» с 2021 года. Ранее 31-летний игрок продлил контракт с клубом до июня 2027-го.

В текущем сезоне на счету Кордобы 18 матчей, 8 голов и 5 результативных передач за команду во всех турнирах.

«Российский паспорт? Все возможно. Лично я не против. Хоть я и колумбиец, но не вижу никаких проблем в том, чтобы получить российское гражданство», – сказал форвард «Краснодара» Джон Кордоба.

Кордоба согласился, что «Зенит» перестал быть непобедимым: «Обожаю удивлять людей, которые говорят, что «Краснодар» – слабый. У нас высокие шансы на титул»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжон Кордоба
logoСпорт-Экспресс
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
натурализация
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джон Кордоба: «Россия вышла бы из группы на ЧМ-2026. Несправедливо лишать возможности играть на международной арене – спорт и футбол не имеют отношения к происходящему»
53сегодня, 06:41
«Краснодар» много внимания обращает на судей, много фолит. Раньше у полузащитников были развязаны руки, сейчас они зависимы от Кордобы». Ещенко о недостатках команды
2вчера, 18:12
«Краснодару» против судей приходилось бороться все время, кажется, они были против нас». Кордоба о первой части сезона
77вчера, 11:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Сычев о Дзюбе в сборной: «Если только для того, чтобы какой-то гештальт закрыть – зачем? О Карпине подумают, что он не держит слово»
17 минут назад
Тонали, отбывший 10-месячный бан за ставки, хочет вернуться в Италию – «Милан», «Интер» и «Ювентус» могут заинтересоваться. «Ньюкасл» заплатил 70 млн евро за хавбека (GdS)
59 минут назад
Дзюба назвал лучшую команду 2024-го в РПЛ: «Краснодар». Боролись за чемпионство, если бы Песьяков не помог «Зениту»
1949 минут назад
Гаджиев о словах Макгиди про Махачкалу: «Бред сивой кобылы. Не забывайте, какое отношение в Европе к России. Люди с автоматами? Решает власть, причем в Москве»
34сегодня, 10:05
Мостовой о «Зените»: «15 иностранцев с такими зарплатами обязаны давать результат. Вы получаете такие деньги, что переедать на футбольном поле не имеете права!»
7сегодня, 09:59
Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема от Спортса’’ и «СЭ»: «Доверия к Transfermarkt больше. Пересчитывать надо официально, создать рабочую группу РФС и РПЛ»
34сегодня, 09:54
Месси посетил Азербайджан: «Познакомился с богатой культурой страны. Поддержка и гостеприимство – на высоком уровне»
65сегодня, 09:22
«МЮ» готов продать Рэшфорда за 40 млн фунтов, но не ждет предложений в январе (Daily Mail)
29сегодня, 09:20
Борис Ротенберг-младший получил тренерскую лицензию УЕФА B
66сегодня, 09:20Фото
Обращение Мбаппе в комиссию LFP о невыплате 55 млн евро от «ПСЖ» отклонено из-за того, что парижане обратились в суд. Клуб доволен: «Вопрос честности важнее любого игрока»
15сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Геннадий Орлов: «Зенит» позарился на Соболева, от которого «Спартак» явно отказался. Дальновидное решение Станковича – смотрите, что творит Угальде»
116 минут назад
Карвахаль о Мбаппе: «Килиан много забивает, несмотря на критику. Он будет становиться сильнее, надеюсь»
229 минут назад
Семин про опрос о национальном виде спорта: «Для меня футбол – номер один в России. Нужно посчитать людей, сидящих у телевизора на матчах, и тогда делать выводы»
649 минут назад
17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет новогодняя футбольная викторина от «Квиз Плюс»
59 минут назадРеклама
Шлоттербек повредил голеностоп в игре с «Барсой», пытаясь сравнять счет на последней минуте. У «Боруссии» уже травмированы Зюле и Антон
8сегодня, 09:51
«Динамо» лидирует в РПЛ по голам, ожидаемым голам, ударам и ударам в створ. Команда Лички – 4-я в таблице
7сегодня, 09:35
Талалаев о Калининграде: «Люди более открыты и доброжелательны, чем в Москве. Здесь близость к Европе, слияние культур»
12сегодня, 09:31
Гризманн, Сака и Олисе с дублями претендуют на звание футболиста недели в ЛЧ
8сегодня, 08:35
«Астана» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
3сегодня, 08:20
Лига конференций. «Челси» в гостях у «Астаны», «Фиорентина» примет ЛАСК, «Динамо» Минск встретится с «Ларном»
1сегодня, 08:20
Рекомендуем