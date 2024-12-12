Кордоба про паспорт РФ: «Все возможно, я не против. Не вижу проблем в получении гражданства»

Джон Кордоба высказался о возможном получении российского паспорта.

Колумбийский нападающий выступает за «Краснодар » с 2021 года. Ранее 31-летний игрок продлил контракт с клубом до июня 2027-го.

В текущем сезоне на счету Кордобы 18 матчей, 8 голов и 5 результативных передач за команду во всех турнирах.

«Российский паспорт? Все возможно. Лично я не против. Хоть я и колумбиец, но не вижу никаких проблем в том, чтобы получить российское гражданство», – сказал форвард «Краснодара» Джон Кордоба .

Кордоба согласился, что «Зенит» перестал быть непобедимым: «Обожаю удивлять людей, которые говорят, что «Краснодар» – слабый. У нас высокие шансы на титул»