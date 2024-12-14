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Сулейманов верит в титул «Локо»: «Почему нет? Зачем мы тогда играем. Есть мотивация стать чемпионом или хотя бы быть в тройке»

Тимур Сулейманов заявил, что верит в чемпионство «Локомотива».

– Вы верите в чемпионство «Локомотива»?

– Почему нет? Зачем мы тогда играем в футбол.

– Как вы относитесь к высказыванию, что «Зенит» в год 100-летия точно станет чемпионом?

– Я к этому нормально отношусь. Пусть кто считает, то считает. У нас в команде есть мотивация, для того, чтобы стать чемпионом или хотя бы быть в тройке. У нас свои задачи.

– Вы не думаете, что у «Зенита» в чемпионате есть особые привилегии по сравнению с другими командами?

– Нет, не думаю, – сказал футболист «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoТимур Сулейманов
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
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