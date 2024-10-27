Батраков про гол «Зениту»: «Стоит отметить подачу Пиняева – попал мне в ногу. «Локо» хотел победить»

Алексей Батраков прокомментировал свой гол в ворота «Зенита».

«Локомотив » сыграл вничью с петербургской командой в 13-м туре Мир РПЛ (1:1). Полузащитник железнодорожников сравнял счет на 68-й минуте.

– В первом тайме преимущество было за «Зенитом». Но хочу отдать должное ребятам, которые бились на поле. Момент Сулейманова еще будем пересматривать долго. Но это футбол.

У нас был долг перед болельщиками за игру с «Химками». Хотели выиграть в принципиальном матче. К сожалению, ничья.

– У тебя залетает почти все. Что за кураж?

– Стоит отметить подачу Пиняева . Попал мне в ногу, – со смехом сказал Батраков.

Батраков не доиграл матч с «Зенитом» из-за травмы. Хавбек «Локо» столкнулся с Артуром