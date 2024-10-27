Батраков про гол «Зениту»: «Стоит отметить подачу Пиняева – попал мне в ногу. «Локо» хотел победить»
Алексей Батраков прокомментировал свой гол в ворота «Зенита».
«Локомотив» сыграл вничью с петербургской командой в 13-м туре Мир РПЛ (1:1). Полузащитник железнодорожников сравнял счет на 68-й минуте.
– В первом тайме преимущество было за «Зенитом». Но хочу отдать должное ребятам, которые бились на поле. Момент Сулейманова еще будем пересматривать долго. Но это футбол.
У нас был долг перед болельщиками за игру с «Химками». Хотели выиграть в принципиальном матче. К сожалению, ничья.
– У тебя залетает почти все. Что за кураж?
– Стоит отметить подачу Пиняева. Попал мне в ногу, – со смехом сказал Батраков.
Батраков не доиграл матч с «Зенитом» из-за травмы. Хавбек «Локо» столкнулся с Артуром
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости