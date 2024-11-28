Галактионов о поражении от «Динамо»: «Локо» был обязан реализовывать голевые моменты, но в итоге сам прозевал контратаку. Неплохой матч по самоотдаче»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Динамо».

«Железнодорожники» вылетели из плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России, уступив бело-голубым (0:1, первый матч – 2:1, по пенальти – 3:4). «Локомотив » продолжит выступления в Пути регионов.

– По самоотдаче и дисциплинированности мы провели достаточно неплохой матч. Были хорошие голевые моменты, которые мы обязаны были реализовывать, но в итоге сами прозевали контратаку соперника.

Ребята играли по счету, боялись раскрываться, опять же была насыщенная средняя линия, рассчитывали на свои контратаки, которые у нас получались, можно вспомнить выход один на один Наира Тикнизяна .

– Что с Сулеймановым и Бариновым, которые были заменены?

– Сулейманов подвернул голеностоп, там повреждена связка, у Баринова какие‑то проблемы с ягодицей. Посмотрим, помешает ли это им подготовиться к следующему матчу.

– Хорошо сыграл Митрюшкин. Насколько это повлияет на ваш последующий выбор первого номера?

– Посмотрим, в каком состоянии сейчас Лантратов. Действительно, Антон провел хороший матч, отразил два послематчевых пенальти, – сказал Галактионов.