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Галактионов о поражении от «Динамо»: «Локо» был обязан реализовывать голевые моменты, но в итоге сам прозевал контратаку. Неплохой матч по самоотдаче»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Динамо».

«Железнодорожники» вылетели из плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России, уступив бело-голубым (0:1, первый матч – 2:1, по пенальти – 3:4). «Локомотив» продолжит выступления в Пути регионов. 

– По самоотдаче и дисциплинированности мы провели достаточно неплохой матч. Были хорошие голевые моменты, которые мы обязаны были реализовывать, но в итоге сами прозевали контратаку соперника.

Ребята играли по счету, боялись раскрываться, опять же была насыщенная средняя линия, рассчитывали на свои контратаки, которые у нас получались, можно вспомнить выход один на один Наира Тикнизяна.

– Что с Сулеймановым и Бариновым, которые были заменены?

– Сулейманов подвернул голеностоп, там повреждена связка, у Баринова какие‑то проблемы с ягодицей. Посмотрим, помешает ли это им подготовиться к следующему матчу.

– Хорошо сыграл Митрюшкин. Насколько это повлияет на ваш последующий выбор первого номера?

– Посмотрим, в каком состоянии сейчас Лантратов. Действительно, Антон провел хороший матч, отразил два послематчевых пенальти, – сказал Галактионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoМихаил Галактионов
logoФОНБЕТ Кубок России
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoНаир Тикнизян
logoДмитрий Баринов
logoАнтон Митрюшкин
logoИлья Лантратов
logoТимур Сулейманов
logoМатч ТВ
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