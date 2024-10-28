«Ноги кривые». Форвард «Локо» Сулейманов о нереализованном моменте в матче с «Зенитом»
Тимур Сулейманов высказался о нереализованном моменте в матче РПЛ с «Зенитом» (1:1).
В концовке игры нападающий «Локомотива» мог забить победный гол.
— Закономерный счет. Меня больше радует, что я вышел и сразу забили. Я и сам мог реализовать свой момент, рядом с девяткой пролетело, как вся жизнь у меня перед глазами. Но ничего страшного. Одно очко — это тоже плюс.
— Почему все‑таки мяч не оказался в воротах?
— Наверное, потому что ноги кривые (смеется). Пробил хорошо, но, к сожалению, так. Дай бог, дальше буду забивать.
— Изначально была установка на жесткую игру?
— Мы против всех так играем, а здесь «Зенит». Надо показывать себя в лучшей форме, показывать жесткий футбол. «Зенит» не уступал, была обоюдная борьба, – сказал Сулейманов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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