«Ноги кривые». Форвард «Локо» Сулейманов о нереализованном моменте в матче с «Зенитом»

Тимур Сулейманов высказался о нереализованном моменте в матче РПЛ с «Зенитом» (1:1).

В концовке игры нападающий «Локомотива » мог забить победный гол.

— Закономерный счет. Меня больше радует, что я вышел и сразу забили. Я и сам мог реализовать свой момент, рядом с девяткой пролетело, как вся жизнь у меня перед глазами. Но ничего страшного. Одно очко — это тоже плюс.

— Почему все‑таки мяч не оказался в воротах?

— Наверное, потому что ноги кривые (смеется). Пробил хорошо, но, к сожалению, так. Дай бог, дальше буду забивать.

— Изначально была установка на жесткую игру?

— Мы против всех так играем, а здесь «Зенит». Надо показывать себя в лучшей форме, показывать жесткий футбол. «Зенит » не уступал, была обоюдная борьба, – сказал Сулейманов .