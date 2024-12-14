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«Спартак» выплатил компенсацию «Ростову» за разбитое Станковичем стекло на скамейке стадиона

«Спартак» выплатил компенсацию «Ростову» за разбитое Деяном Станковичем стекло.

В конце ноября «Спартак» на выезде уступил «Ростову» (1:2) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Во 2-м тайме Станкович ударил по боковой стенке скамейки запасных и разбил ее. После игры серб извинился и отметил, что готов возместить ущерб.

– Станкович обещал заплатить за разбитое стекло скамейки. Есть ли новости?

– Да, компенсация «Ростову» за «стекло Станковича» уже выплачена, – сообщил руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Директор «Ростов-Арены» оценил в 66-70 тысяч рублей ущерб от разбитого Станковичем ограждения скамейки: «Претензий нет. Как решит КДК»

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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