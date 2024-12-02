КДК рассмотрит эпизод с разбитой Станковичем скамейкой на матче с «Ростовом»
КДК рассмотрит эпизод с разбитым Деяном Станковичем стеклом скамейки запасных.
В среду «Спартак» на выезде проиграл «Ростову» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка Фонбет России. Во втором тайме главный тренер красно-белых ударил по боковой стенке скамейки на «Ростов Арене» и разбил ее. После матча серб извинился и заявил, что готов возместить причиненный ущерб.
«Рассмотрим запись в рапорте комиссара матча «Ростов» – «Спартак» о том, что главный тренер «Спартака» Станкович ударом руки умышленно разбил боковое защитное стекло скамейки запасных», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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