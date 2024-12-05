Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей за разбитое стекло на скамейке на стадионе «Ростова»

Деян Станкович оштрафован за разбитое ограждение скамейки запасных.

Напомним, «Спартак » проиграл «Ростову » (1:2) в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Во втором тайме Станкович ударил по боковой стенке скамейки запасных и разбил ее. После матча главный тренер «Спартака» извинился и заявил, что готов возместить ущерб .

«Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.