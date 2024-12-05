Станкович оштрафован на 50 тысяч рублей за разбитое стекло на скамейке на стадионе «Ростова»
Деян Станкович оштрафован за разбитое ограждение скамейки запасных.
Напомним, «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Во втором тайме Станкович ударил по боковой стенке скамейки запасных и разбил ее. После матча главный тренер «Спартака» извинился и заявил, что готов возместить ущерб.
«Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости