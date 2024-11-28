«Ростов» оценил в 66-70 тысяч рублей ущерб от разбитого Станковичем ограждения скамейки: «Претензий нет. Как решит КДК»

«Ростов» оценил в 66-70 тысяч рублей убытки от порчи скамейки Деяном Станковичем.

В среду «Спартак » на выезде проиграл «Ростову » (1:2) в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Во втором тайме Станкович ударил по боковой стенке скамейки запасных и разбил ее. После матча главный тренер «Спартака » извинился и заявил, что готов возместить ущерб.

Директор стадиона «Ростов-Арена » Геннадий Попов оценил причиненный ущерб после замены ограждения.

– Вы достаточно быстро починили скамейку запасных.

– На складе был запасной элемент, поэтому так быстро заменили.

– Из какого материала он сделан, можно ли было пораниться об него?

– Наподобие оргстекла. А насчет пораниться… даже не знаю.

– Во сколько можете оценить ущерб?

– Этот элемент стоит порядка 66–70 тысяч рублей.

– Ждете денежный перевод от Станковича?

– Как решит КДК, а дальше уже будем смотреть.

– Раньше с подобным сталкивались?

– На моей памяти такого не было.

– Что сыграло свою роль при порче имущества?

– Эмоции, это же футбол, страсти накалились. Уверен, у тренера не было желания специально сломать.

– Претензий нет?

– Нет, претензий нет, – сказал Попов.

«Ростов» заменил пластиковое ограждение скамейки, сломанное Станковичем во время матча Кубка России