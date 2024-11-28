«Ростов» оценил в 66-70 тысяч рублей ущерб от разбитого Станковичем ограждения скамейки: «Претензий нет. Как решит КДК»
В среду «Спартак» на выезде проиграл «Ростову» (1:2) в ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Во втором тайме Станкович ударил по боковой стенке скамейки запасных и разбил ее. После матча главный тренер «Спартака» извинился и заявил, что готов возместить ущерб.
Директор стадиона «Ростов-Арена» Геннадий Попов оценил причиненный ущерб после замены ограждения.
– Вы достаточно быстро починили скамейку запасных.
– На складе был запасной элемент, поэтому так быстро заменили.
– Из какого материала он сделан, можно ли было пораниться об него?
– Наподобие оргстекла. А насчет пораниться… даже не знаю.
– Во сколько можете оценить ущерб?
– Этот элемент стоит порядка 66–70 тысяч рублей.
– Ждете денежный перевод от Станковича?
– Как решит КДК, а дальше уже будем смотреть.
– Раньше с подобным сталкивались?
– На моей памяти такого не было.
– Что сыграло свою роль при порче имущества?
– Эмоции, это же футбол, страсти накалились. Уверен, у тренера не было желания специально сломать.
– Претензий нет?
– Нет, претензий нет, – сказал Попов.
«Ростов» заменил пластиковое ограждение скамейки, сломанное Станковичем во время матча Кубка России
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