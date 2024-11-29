Ольга Смородская: «Вылет «Спартака» от «Ростова» не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер»
Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин сильнее Деяна Станковича как тренер.
«Спартак» под руководством серба дважды проиграл «Ростову» (0:1, 1:2) в 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ и вылетел в Путь регионов.
«Вылет «Спартака» от «Ростова» в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер», — сказала бывший президент «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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