Ольга Смородская: «Вылет «Спартака» от «Ростова» не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер»

Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин сильнее Деяна Станковича как тренер.

«Спартак » под руководством серба дважды проиграл «Ростову » (0:1, 1:2) в 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ и вылетел в Путь регионов.

«Вылет «Спартака» от «Ростова» в Путь регионов Кубка России не удивил. Карпин сильнее Станковича как тренер», — сказала бывший президент «Локомотива».