  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о возможном совмещении работы в сборной Казахстана и клубе: «У меня не получается думать, когда есть «если». Я не люблю это слово. Лучше концентрироваться на одной работе»
0

Черчесов о возможном совмещении работы в сборной Казахстана и клубе: «У меня не получается думать, когда есть «если». Я не люблю это слово. Лучше концентрироваться на одной работе»

Станислав Черчесов высказался о возможном совмещении работы в сборной и клубе.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, сменив на посту Магомеда Адиева.

– Вы хотели бы совмещать работу, как Карпин работу с «Ростовом» и в сборной России?

– Если ты работаешь факультативно, это, как вы говорите, не 24 на 7. А если ты сконцентрирован на работе, то информация приходит постоянно. Если бы я был только тренером сборной и никогда не тренировал клуб, сейчас можно было бы о чем‑то говорить. А когда и там работал, и тут…

– Если вам поступит предложение, хотели бы совмещать?

– У меня не получается думать, когда есть слово «если». Я не люблю это слово. Вот (если) завтра возникнет этот вопрос, тогда сядем и обсудим. Ситуация бывает разной. До сих пор такого предложения не было. Если так разобраться, лучше концентрироваться на своей одной работе, распыляться неправильно, – сказал Черчесов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Черчесов
logoсборная Казахстана по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoSports – Казахстан
logoВалерий Карпин
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черчесов про Адиева, задетого словами про «бесхозную» сборную Казахстана : «Он помладше, а я постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про календарь: когда его составляли, команда была бесхозной, видимо»
7сегодня, 20:20
Черчесов о жеребьевке отбора ЧМ для Казахстана: «Группа могла быть и сложнее, и слабее. Но бумага есть бумага. Важнее своя команда – мы проделали работу»
4сегодня, 14:31
«Черчесов не волшебник. Он проводит масштабную работу, которая пока не видна взору болельщика». Агузаров о тренере Казахстана
16сегодня, 13:49
Черчесов о Казахстане после Лиги наций: «Команда сделала скачок вперед. Не было ни одной игры, где мы бы были фаворитами. Почувствовали себя, появляются новые игроки»
10сегодня, 13:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Грэм Сунесс: «МЮ» – настоящая PR-катастрофа. Каждый понедельник руководство устраивает мозговой штурм на тему «Кого еще можно расстроить на этой неделе», а улучшений на поле нет»
17 минут назад
О′Ши про Роналду: «Венгер и «Арсенал» хотели его и считали, что почти договорились. Но в матче со «Спортингом» «МЮ» увидел, на что Криштиану способен. Он был нужен нам»
225 минут назад
Морьентес о «Реале»: «Я видел «критические» ситуации в декабре, которые заканчивались чемпионством и победой в ЛЧ. Фанаты могут не переживать»
250 минут назад
Черчесов про Адиева, задетого словами про «бесхозную» сборную Казахстана : «Он помладше, а я постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про календарь: когда его составляли, команда была бесхозной, видимо»
7сегодня, 20:20
Девушка, обвинившая Мбаппе в изнасиловании, на допросе признала, что они поцеловались с Килианом, но сказала «нет», когда речь зашла о сексе
43сегодня, 19:58
У Де Хеа 83% сэйвов – больше всех в топ-7 лиг. Трубин – в тройке, Булка – 7-й, Облак делит 8-е место
23сегодня, 19:55
Грэм Сунесс: «Смотрел ЛЧ и уже через 15 минут переключился на Чемпионшип. В новом формате не хватает остроты, матчей слишком много, и команды не стараются, потому что шанс еще будет»
43сегодня, 19:35
«Балтика» подпишет Зеедорфа. Племянник Кларенса Квентин перейдет из софийской «Славии»
34сегодня, 19:23
Год семьи в НБА: два поколения сыграли в одной команде
сегодня, 19:00Спецпроект
Месси появится в Fortnite. Футболист получит 4 скина и кирку в виде «Золотого мяча»
2сегодня, 18:40Игры
Ко всем новостям
Последние новости
Ерохин в роли Деда Мороза дарил новогодние подарки за правильные ответы о «Зените». Он прибыл на санях, запряженных лошадьми
6 минут назад
Борис Игнатьев: «Дзюба – вожак в «Акроне», но одним из лучших форвардов РПЛ его назвать нельзя. Как его можно сравнить с тем же Угальде?»
137 минут назад
«Не учил цифры в школе?» Игроки «Челси» посмеялись над Вейгой, показавшим жестами 21 вместо 12 после гола «Астане»
237 минут назадФото
Лукман из «Аталанты» выбрал Роналду, а не Месси: «Криштиану мой GOAT»
851 минуту назад
Бруну о результатах «Ман Сити» перед дерби: «Нужно думать о себе. «МЮ» тоже не на своем уровне»
4сегодня, 20:15
Лемина лишен капитанской повязки за стычку с Боуэном и конфликт с партнерами после игры «Вулвс» с «Вест Хэмом»
1сегодня, 20:11
Чемпионат Испании. «Вальядолид» против «Валенсии», «Реал» сыграет с «Райо Вальекано» в субботу, «Барса» примет «Леганес» в воскресенье
4сегодня, 20:00Live
Чемпионат Франции. «Тулуза» принимает «Сент-Этьен», «Монако» Головина и «ПСЖ» Сафонова проведут матчи в выходные
1сегодня, 19:45Live
Чемпионат Италии. «Эмполи» против «Торино», «Юве», «Наполи» и «Аталанта» проведут матчи в субботу
7сегодня, 19:45Live
Тренер «Саутгемптона» о том, что «МЮ» готов предложить 21 млн фунтов за Диблинга: «Не уверен, что они получат хотя бы его левую ногу за эти деньги»
5сегодня, 19:43
Рекомендуем