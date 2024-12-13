Черчесов о возможном совмещении работы в сборной Казахстана и клубе: «У меня не получается думать, когда есть «если». Я не люблю это слово. Лучше концентрироваться на одной работе»
Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, сменив на посту Магомеда Адиева.
– Вы хотели бы совмещать работу, как Карпин работу с «Ростовом» и в сборной России?
– Если ты работаешь факультативно, это, как вы говорите, не 24 на 7. А если ты сконцентрирован на работе, то информация приходит постоянно. Если бы я был только тренером сборной и никогда не тренировал клуб, сейчас можно было бы о чем‑то говорить. А когда и там работал, и тут…
– Если вам поступит предложение, хотели бы совмещать?
– У меня не получается думать, когда есть слово «если». Я не люблю это слово. Вот (если) завтра возникнет этот вопрос, тогда сядем и обсудим. Ситуация бывает разной. До сих пор такого предложения не было. Если так разобраться, лучше концентрироваться на своей одной работе, распыляться неправильно, – сказал Черчесов.
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