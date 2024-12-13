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  • Черчесов про Адиева, задетого словами про «бесхозную» сборную Казахстана : «Он помладше, а я постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про календарь: когда его составляли, команда была бесхозной, видимо»
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Черчесов про Адиева, задетого словами про «бесхозную» сборную Казахстана : «Он помладше, а я постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про календарь: когда его составляли, команда была бесхозной, видимо»

Станислав Черчесов объяснил свои слова про «бесхозную» сборную Казахстана.

– Магомед Адиев сказал, что его задели ваши слова, что до вашего прихода сборная была «бесхозной». Он сказал, что вас уважает, но вы обесценили его работу. Вам есть что ему ответить на это?

– Он уже точно знает, что я сказал. Но, так как он помладше, а я постарше, спокойно на это реагирую. Я сказал про конкретную вещь: календарь. Когда календарь составляли, тогда, видимо, она была бесхозной.

Последние две недели и сегодня четыре часа я разговаривал по поводу календаря. Когда он не создан так, как надо, я провожу в общей сложности 11 тренировок за три сбора. Это шесть игр, а не получается даже [в среднем] двух тренировок на игру. Вот что я сказал.

Я постоянно поздравлял Адиева с победами. Я его и не обидел, мы переписывались. Я знаю, что я сказал и что я имел в виду, – отметил главный тренер сборной Казахстана.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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