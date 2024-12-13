Черчесов о жеребьевке отбора ЧМ для Казахстана: «Группа могла быть и сложнее, и слабее. Но бумага есть бумага. Важнее своя команда – мы проделали работу»
Станислав Черчесов оценил жеребьевку отбора ЧМ-2026 для Казахстана.
Сборная Казахстана попала в группу J с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.
«Выделим Бельгию, команда играла и на чемпионате Европы. Что говорить? Мы и сами против нее играли. Остальных соперников надо изучать, давно их не видели. Группа могла быть и сложнее, и слабее. Но бумага есть бумага.
Если бы попались все гранды, все бы сказали, что группа сильная. Нужно изучить соперника, тогда сможем дать точную оценку. Как и говорю всегда, важнее своя команда. Мы прошли определенный путь в Лиге наций, проделали работу. Из этого будем исходить», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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