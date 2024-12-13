«Черчесов не волшебник. Он проводит масштабную работу, которая пока не видна взору болельщика». Агузаров о тренере Казахстана

Алан Агузаров отметил прогресс сборной Казахстана при Станиславе Черчесове.

Сборная Казахстана с одним очком заняла последнее место в группе 3 дивизиона В Лиги наций с Норвегией, Австрией и Словенией. Казахстан потерял шансы на сохранение прописки в дивизионе.

«Станислав Саламович достаточно давно всем и все уже доказал. Сомнений и вопросов в его статусе или способностях просто априори быть не может.

Что касается сборной Казахстана, это для него был определенный вызов. Черчесов привык бороться за чемпионство в Польше, в Венгрии, ставить максимально высокие задачи со сборной России. А здесь так сложилось, что развивающаяся команда Казахстана, которая к моменту прихода Черчесова волей случая оказалась в группе B Лиги наций и там ей попались максимально серьезные соперники.

Понятное дело, что Черчесов не волшебник. Прийти и с ходу сделать из сборной Казахстана середняка европейского футбола – это не так‑то просто. Но профессиональному глазу уже сегодня видны определенные процессы, которые он интегрирует внутри команды.

Я знаю точно одно: где бы Черчесов ни находился, он везде давал результат. Где‑то это было быстрее, а где‑то требовалось чуть больше времени. Но, повторюсь, он не волшебник, нельзя просто взять и дать с ходу результат там, где нет составляющих для этого. Чтобы они возникли, он проводит масштабную работу. И эта работа пока не видна взору болельщика. Однако людям, которые внутри, это все видно, и они все прекрасно понимают.

При этом не забывайте, лидеры этой команды, играя в не самых сильных клубах Европы, почти не получают игровой практики. Черчесов изначально получает в распоряжение ребят, которые приезжают на краткосрочные сборы в абсолютно разном функциональном состоянии. Их нужно привести к одному знаменателю и умудриться при этом зацепиться за какой‑то результат в матчах с одними из ведущих команд в Европе», – заявил представитель Черчесова .