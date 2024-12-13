Черчесов о Казахстане после Лиги наций: «Команда сделала скачок вперед. Не было ни одной игры, где мы бы были фаворитами. Почувствовали себя, появляются новые игроки»
Сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью. Команда не забила ни одного гола, пропустив при этом 15 мячей.
По итогам жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Казахстана попала в группу J. Соперниками команды станут Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн.
– В каком настроении сборная Казахстана будет подходить к отборочному турниру после Лиги наций?
– В хорошем, в рабочем. Можете переживать, болеть за нас. Мы играли в хорошей группе, с хорошими сборными.
Почувствовали себя, появляются новые игроки. В любой сборной происходит смена поколений -- кто-то заканчивает, кто-то уже готов... Проделали работу.
Не было ни одной игры, где мы бы были фаворитами. Все игры были непростыми.
Команда сделала скачок вперед – постоянные игры с сильными соперниками идут в копилку, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий