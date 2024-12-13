Черчесов о Казахстане после Лиги наций: «Команда сделала скачок вперед. Не было ни одной игры, где мы бы были фаворитами. Почувствовали себя, появляются новые игроки»

Станислав Черчесов заявил о росте сборной Казахстана после Лиги наций.

Сборная Казахстана проиграла 5 из 6 матчей на групповом этапе Лиги наций и один раз сыграла вничью. Команда не забила ни одного гола, пропустив при этом 15 мячей.

По итогам жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Казахстана попала в группу J. Соперниками команды станут Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Лихтенштейн.

– В каком настроении сборная Казахстана будет подходить к отборочному турниру после Лиги наций?

– В хорошем, в рабочем. Можете переживать, болеть за нас. Мы играли в хорошей группе, с хорошими сборными.

Почувствовали себя, появляются новые игроки. В любой сборной происходит смена поколений -- кто-то заканчивает, кто-то уже готов... Проделали работу.

Не было ни одной игры, где мы бы были фаворитами. Все игры были непростыми.

Команда сделала скачок вперед – постоянные игры с сильными соперниками идут в копилку, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.