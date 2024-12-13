ЦСКА о возможном снятии трансферного бана: «Работаем над этим. Мы никогда не отказывались платить. Решение будет найдено»
В ЦСКА прокомментировали информацию о возможном снятии с клуба трансферного бана.
Ранее телеграм-канал «Первый спорт» сообщил, что в ближайшие недели «Херенвен» должен согласовать с правительством Нидерландов схему получения последнего платежа за Чидеру Эджуке в 3,1 млн евро, после чего ФИФА автоматически снимет бан с ЦСКА.
«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону.
Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», – сказал директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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