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Мостовой о бане ЦСКА: «Без трансферов, наверное, вряд ли можно прожить. Сложная ситуация» 

Александр Мостовой высказался о трансферном бане ЦСКА.

«Можно ли прожить с учетом долгого бана? Без трансферов, наверное, вряд ли, потому что каждый год нужно игроков покупать и продавать. Я не знаю, как это комментировать, сложная ситуация. Мы же не знаем всех нюансов. 

В простых ситуациях не знаешь, как разбираться, когда у тебя в долг взяли и не отдают по 10-15 лет, а тут суммы крупные. Ситуации же такой бы не было, если бы была мирная жизнь. Мы лишь со стороны за этим наблюдаем, поэтому ответа нет», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Трансферный бан ЦСКА из-за Эджуке – до 2026-го. Что происходит?

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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logoпремьер-лига Россия
трансферы
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