Трансферный бан с ЦСКА снимут до конца декабря. «Херенвен» согласует с правительством Нидерландов схему получения последнего платежа за Эджуке в 3,1 млн евро («Первый спорт»)

Трансферный бан с ЦСКА снимут до конца декабря.

Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

По данным источника, «Херенвен» должен в ближайшие недели согласовать с правительством Нидерландов схему получения последнего платежа за Чидеру Эджуке в размере 3,1 млн евро, после чего ФИФА автоматически снимет запрет на трансферы .

ЦСКА, таким образом, сможет регистрировать новичков в зимнее трансферное окно Мир РПЛ, которое будет открыто с 23 января по 21 февраля 2025 год.

Ранее стало известно, что армейцы не могли перевести деньги из-за санкций. Эджуке перешел в московский клуб летом 2020 года за 11,5 млн евро. В июле 2024-го он ушел как свободный агент в «Севилью».

Также сообщалось, что ЦСКА просил «Вест Хэм» перевести в «Херенвен» часть долга армейцам за трансфер Николы Влашича, но англичане отказались. Хорват был куплен у ЦСКА клубом АПЛ за 30 миллионов евро в августе 2021 года.

Трансферный бан ЦСКА из-за Эджуке – до 2026-го. Что происходит?