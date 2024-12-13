Мбаппе заболел гриппом и пропустил рождественский обед «Реала»

Килиан Мбаппе заболел гриппом.

Из-за этого французский футболист пропустил рождественский обед «Реала», на котором присутствовали мужские и женские футбольные и баскетбольные команды.

Напомним, завтра «Реал» сыграет против «Райо Вальекано», а 18 декабря состоится финальная игра Межконтинентального кубка.