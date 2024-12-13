Мбаппе заболел гриппом и пропустил рождественский обед «Реала»
Килиан Мбаппе заболел гриппом.
Из-за этого французский футболист пропустил рождественский обед «Реала», на котором присутствовали мужские и женские футбольные и баскетбольные команды.
Напомним, завтра «Реал» сыграет против «Райо Вальекано», а 18 декабря состоится финальная игра Межконтинентального кубка.
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