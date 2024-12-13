Адвокат Мбаппе о закрытии дела по изнасилованию: «Вполне возможно, что жалоба его не касалась. Шведская пресса предвосхитила ряд вещей, которые не относились к словам прокурора»
В октябре капитан сборной Франции отдыхал в Стокгольме во время матча национальной команды с Израилем (4:1) в Лиге наций. Француз был замечен в ресторане, а позже в ночном клубе.
Впоследствии стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы на изнасилование в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». Однако уточнялось, что изнасилованная женщина назвала виновником случившегося именно его.
Вчера прокуратура Швеции сообщила, что дело закрыто из-за отсутствия доказательств.
«Я утверждаю и повторяю, что на данном этапе вполне возможно, что его абсолютно не касалась жалоба, которая априори существует. Это единственное, что мы знаем.
Шведская пресса, впрочем, безусловно, продолжит это обсуждать, чтобы не впасть в забытье. Она позволила себе предвосхитить ряд вещей, которые не относились к словам шведского прокурора», – сказала TF1 адвокат Мари-Аликс Кану-Бернар.
Дело о причастности Мбаппе к изнасилованию в Швеции могут возобновить при появлении доказательств. Килиана не допрашивали, доказательств лжи потерпевшей нет
Мбаппе о подозрении в изнасиловании в Стокгольме: «Я не беспокоюсь, я удивлен. Это просто недоразумение. Я не получал повестки, власти Швеции ничего не заявляли»
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