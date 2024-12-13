Пономарев о Соболеве в «Зените»: «Дурачок он, что туда рванул, потеряет игру и время. Лучшая команда у него была «Спартак»

Владимир Пономарев критично отозвался об Александре Соболеве.

– Соболев не будет играть в «Зените», потому что это не форвард. Любит играть на свободных мячах, когда его никто не опекает, никто не держит. Сядет в запас и будет сидеть. Лучшая команда у него была «Спартак ». Дурачок он, что туда рванул. Потеряет игру и время.

– Впереди условные «Химки»?

– Да, правильно. Больше никуда его не возьмут. И то еще на него будут смотреть, потому что там надо выделяться, работать самому. Там нет таких классных игроков, как в «Спартаке». Так что здесь палка о двух концах.

Пошел за большими деньгами – ну, получи там 2,5 миллиона в год. Да, это большие деньги, но будешь сидеть на лавке. И Семак всю игру потеряет в «Зените». Да он уже всю атаку потерял. Потому что играть на столба – это уже не игра, – сказал экс-футболист ЦСКА..

В составе «Зенита » Соболев провел 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. В Мир РПЛ на его счету нет ни одного результативного действия.