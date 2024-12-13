Семшов о Соболеве в «Зените»: «Когда переходишь из одного большого клуба в другой, от тебя ждут большей результативности»

Игорь Семшов высказался касательно игры Александра Соболева в «Зените».

После перехода из «Спартака» нападающий не забил ни одного гола в 11 матчах Мир РПЛ за петербургский клуб.

«Ожидали, что Александр Соболев будет забивать. К сожалению, в чемпионате не получилось.

Когда ты переходишь из одного большого клуба в другой, то от тебя ждут большей результативности. Все внимание и прессы, и экспертов, и болельщиков приковано к тебе.

Но это футбольная жизнь. От этого никуда не деться», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.