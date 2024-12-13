Семшов о Соболеве в «Зените»: «Когда переходишь из одного большого клуба в другой, от тебя ждут большей результативности»
Игорь Семшов высказался касательно игры Александра Соболева в «Зените».
После перехода из «Спартака» нападающий не забил ни одного гола в 11 матчах Мир РПЛ за петербургский клуб.
«Ожидали, что Александр Соболев будет забивать. К сожалению, в чемпионате не получилось.
Когда ты переходишь из одного большого клуба в другой, то от тебя ждут большей результативности. Все внимание и прессы, и экспертов, и болельщиков приковано к тебе.
Но это футбольная жизнь. От этого никуда не деться», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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