Соболев ни разу не забивал меньше 3 голов за сезон РПЛ. 1.50 – продление тренда

Александр Соболев ни разу не отличился в первой части сезона РПЛ.

В 11 матчах за «Зенит» в чемпионате у Соболева нет голов и результативных передач. Футболист заработал две желтые карточки.

27-летний нападающий ни разу не забивал меньше 3 мячей за сезон РПЛ. «Тенниси» дает коэффициент 1.50 на то, что Соболев отличится минимум 2 раза в этом чемпионате.

За 2.40 можно поставить на то, что форвард «Зенита» забьет не больше одного мяча, за 5.50 – не забьет вообще.

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«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?