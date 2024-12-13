Соболев ни разу не забивал меньше 3 голов за сезон РПЛ. 1.50 – продление тренда
Александр Соболев ни разу не отличился в первой части сезона РПЛ.
В 11 матчах за «Зенит» в чемпионате у Соболева нет голов и результативных передач. Футболист заработал две желтые карточки.
27-летний нападающий ни разу не забивал меньше 3 мячей за сезон РПЛ. «Тенниси» дает коэффициент 1.50 на то, что Соболев отличится минимум 2 раза в этом чемпионате.
За 2.40 можно поставить на то, что форвард «Зенита» забьет не больше одного мяча, за 5.50 – не забьет вообще.
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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