Попов о Соболеве: «Нетоповый игрок. Тратит время на видеоигры. У тебя футбол сейчас должен быть на уме!»

Алексей Попов раскритиковал Александра Соболева.

В 12 матчах сезона Мир РПЛ форвард «Зенита » не отметился результативными действиями.

– Не считаете, что «Зениту» надо расставаться с Венделом и Клаудиньо, которые потеряли мотивацию?

– Не знаю, исчерпали себя они или нет. Но бразильцы уже не так остры и конкретны впереди, как раньше. Нужно эти вопросы задавать Семаку. Может, он им дал другие задачи? Может, поэтому взяли Соболева и Глушенкова? С одним угадали, с другим – нет.

– Почему Соболев провалился?

– Соболев – нетоповый игрок. Это же очевидно. Да, в «Спартаке» у него поперло в какой-то момент, забивал. А к «Зениту», видимо, оказался не готов. Посмотрим, что будет дальше.

Но говорят, что у него с дисциплиной не все в порядке. Играет в компьютерные игры. Ну, это же бредятина! У тебя футбол сейчас должен быть на уме! Отыграй 10-15 лет. А потом сиди в компьютере. Неужели непонятно? Нет, он тратит время сейчас на видеоигры. Это не от большого ума.

Ведь что главное для игрока? Тренировки, питание и сон. Какие еще компьютерные игры? Это же все влияет на психологию, – сказал экс-игрок «Рубина».