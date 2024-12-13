Сборные России и Беларуси могут сыграть в 2025 году
Сборные России и Беларуси могут провести товарищеский матч в 2025 году.
Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (БФФ) Андрей Василевич заявил, что cборные России и Беларуси могут сыграть в первой половине 2025 года.
«Готовы вести переговоры о матче со сборной России в 2025 году. Предложение направим в РФС, а там посмотрим, как будут складываться обстоятельства.
Мы не знаем о планах российской сборной, поэтому предстоит долгий путь переговоров», – отметил Василевич, отвечая на вопрос о том, когда и где БФФ хотела бы провести матч сборных России и Беларуси.
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