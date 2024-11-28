Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5. Португалия поднялась на 6-е место, Германия – на 10-е
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Россия осталась на 34-м месте – с момента прошлого обновления рейтинга (24 октября) сборная провела товарищеские матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Аргентины. Другие сборные, входящие в топ-5 – Франция, Испания, Англия и Бразилия, – также сохранили свои позиции.
Португалия и Нидерланды поднялись на 6-е и 7-е места соответственно, а сборная Бельгии потеряла 2 позиции и опустилась на 8-е место.
1. Аргентина
2. Франция
3. Испания
4. Англия
5. Бразилия
6 (7). Португалия
7 (8). Нидерланды
8 (6). Бельгия
9. Италия
10 (11). Германия
11 (14). Уругвай
…
25. Украина
…
34. Россия
…
98 (97). Беларусь
…
110 (107). Казахстан
Полный рейтинг доступен по ссылке.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий