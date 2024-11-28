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  • Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5. Португалия поднялась на 6-е место, Германия – на 10-е
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Россия осталась на 34-м месте в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует, Франция, Испания, Англия и Бразилия – в топ-5. Португалия поднялась на 6-е место, Германия – на 10-е

Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.

Россия осталась на 34-м месте – с момента прошлого обновления рейтинга (24 октября) сборная провела товарищеские матчи с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Рейтинг по-прежнему возглавляет сборная Аргентины. Другие сборные, входящие в топ-5 – Франция, Испания, Англия и Бразилия, – также сохранили свои позиции.

Португалия и Нидерланды поднялись на 6-е и 7-е места соответственно, а сборная Бельгии потеряла 2 позиции и опустилась на 8-е место.

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6 (7). Португалия

7 (8). Нидерланды

8 (6). Бельгия

9. Италия

10 (11). Германия

11 (14). Уругвай

25. Украина

34. Россия

98 (97). Беларусь

110 (107). Казахстан

Полный рейтинг доступен по ссылке.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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