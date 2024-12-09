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  • 21-летний Лапоухов стал игроком года в Беларуси, Скрипченко – лучший тренер. На церемонии «Звездный мяч» наградили обоих представителей «Динамо» Минск
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21-летний Лапоухов стал игроком года в Беларуси, Скрипченко – лучший тренер. На церемонии «Звездный мяч» наградили обоих представителей «Динамо» Минск

21-летний вратарь Федор Лапоухов стал игроком года в Беларуси.

Футболист «Динамо» Минск выиграл в голосовании футбольных специалистов и журналистов.

Лучшим тренером был признан Вадим Скрипченко. Под его руководством «Динамо» стало чемпионом второй раз подряд, а также вышло в групповой этап Лиги Конференций.

Они получили призы на церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч».

«Челси» идет первым в Лиге конференций после 4 туров. «Фиорентина» – 6-я, «Бетис» – 22-й, «Астана» – 23-я, «Динамо» Минск – 35-е

«Динамо» Минск выиграло чемпионат Беларуси во 2-й раз подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АБФФ
logoвысшая лига Беларусь
logoФедор Лапоухов
logoВадим Скрипченко
logoДинамо Минск
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