21-летний Лапоухов стал игроком года в Беларуси, Скрипченко – лучший тренер. На церемонии «Звездный мяч» наградили обоих представителей «Динамо» Минск
21-летний вратарь Федор Лапоухов стал игроком года в Беларуси.
Футболист «Динамо» Минск выиграл в голосовании футбольных специалистов и журналистов.
Лучшим тренером был признан Вадим Скрипченко. Под его руководством «Динамо» стало чемпионом второй раз подряд, а также вышло в групповой этап Лиги Конференций.
Они получили призы на церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч».
«Челси» идет первым в Лиге конференций после 4 туров. «Фиорентина» – 6-я, «Бетис» – 22-й, «Астана» – 23-я, «Динамо» Минск – 35-е
«Динамо» Минск выиграло чемпионат Беларуси во 2-й раз подряд
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АБФФ
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