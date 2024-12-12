У «МЮ» 3 победы, 2 поражения и 1 ничья при Амориме. Дальше – «Сити»
«Манчестер Юнайтед» одержал победу после двух поражений подряд.
Манкунианцы обыграли «Викторию» Пльзень (2:1) в 6-м туре Лиги Европы, отыгравшись после 0:1.
Ранее команда уступила «Ноттингем Форест» (2:3) и «Арсеналу» (0:2) в матчах АПЛ.
Таким образом, после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера клуб провел 6 матчей, одержав в них 3 победы, потерпев 2 поражения и сыграв вничью один раз.
15 декабря «Юнайтед» в гостях сыграет против «Манчестер Сити» в 16-м туре Премьер-лиги.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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