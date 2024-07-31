Экс-любовница Уокера требовала с защитника «Сити» более 356 тыс. фунтов и по 3,9 тыс. в месяц на содержание их детей. Суд отклонил большую часть требований, обвинив ее в «легкомысленных тратах»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Кайл Уокер девушки и спорт деньги Футбол

Суд отклонил большую часть претензий бывшей любовницы Кайла Уокера.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд по семейным делам – она требовала взыскать с Уокера дополнительные ежемесячные выплаты по уходу за детьми на сумму 3900 фунтов, а также единовременную выплату в размере 212 тысяч фунтов. Кроме того, Гудман потребовала 30 тысяч фунтов на покупку автомобиля для няни, 48 тысяч фунтов на мебель и телевизор, более 9000 фунтов на установку камер видеонаблюдения и 5,6 тысячи на сигнализацию, а также более 52 тысяч фунтов на шторы и жалюзи.

В ходе заседания Уокер заявил, что уже выплатил бывшей любовнице более 1 млн фунтов. По словам футболиста, Гудмен «хочет превратить дом в выставочный зал, а не место для семьи».

Как сообщает The Sun, судья отклонил большую часть требований Гудман, обвинив Лорин в «легкомысленных тратах». Так, было установлено, что Лорин приобрела два дивана общей стоимостью более 15 тысяч фунтов, а также тратила 1400 фунтов в месяц на газовые баллоны для садовых фонарей.

Экс-любовница Уокера недовольна, что он вышел на поле с тремя детьми от жены перед игрой с Бразилией. Девушка сказала окружению, что Кайл скоро станет «лысым ничтожеством с лишним весом» (The Sun)

12 комментариев
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Мечты пользователей Спортса относительно жены Сафонова хоть так сбываются !
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Так ей и надо
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Суд отклонил большую часть требований любовницы, обвинив ее в «легкомысленных траХах»
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Края видь, ёпта
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52 тысяч фунтов на шторы и жалюзи. 1400 фунтов в месяц на газовые баллоны для садовых фонарей. Это конечно странные приобретения.
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Ответ Alex.K71
Суд хорош конечно, очередная офигевшая баба, но зачем Кайл рожает двух детей с любовницей, мне например не понятно!
Уокер же у нас быстрый мужик. Вот и бегает так что умные мысли его не догоняют
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Эпичная леди😂
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Суд хорош конечно, очередная офигевшая баба, но зачем Кайл рожает двух детей с любовницей, мне например не понятно!
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Ответ OldRedWhite
Мечты пользователей Спортса относительно жены Сафонова хоть так сбываются !
По существу ей подобное и нужно.
Я впринципе закон не понимаю, с отцов требуют, а с них ноль вложений выходит
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Ответ OldRedWhite
Мечты пользователей Спортса относительно жены Сафонова хоть так сбываются !
на то она и жена!
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Без лоха и жизнь плоха.
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- Надо брать, подумал Матвей Сафонов. Сущие копейки..
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