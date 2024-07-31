Экс-любовница Уокера требовала с защитника «Сити» более 356 тыс. фунтов и по 3,9 тыс. в месяц на содержание их детей. Суд отклонил большую часть требований, обвинив ее в «легкомысленных тратах»
Суд отклонил большую часть претензий бывшей любовницы Кайла Уокера.
Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд по семейным делам – она требовала взыскать с Уокера дополнительные ежемесячные выплаты по уходу за детьми на сумму 3900 фунтов, а также единовременную выплату в размере 212 тысяч фунтов. Кроме того, Гудман потребовала 30 тысяч фунтов на покупку автомобиля для няни, 48 тысяч фунтов на мебель и телевизор, более 9000 фунтов на установку камер видеонаблюдения и 5,6 тысячи на сигнализацию, а также более 52 тысяч фунтов на шторы и жалюзи.
В ходе заседания Уокер заявил, что уже выплатил бывшей любовнице более 1 млн фунтов. По словам футболиста, Гудмен «хочет превратить дом в выставочный зал, а не место для семьи».
Как сообщает The Sun, судья отклонил большую часть требований Гудман, обвинив Лорин в «легкомысленных тратах». Так, было установлено, что Лорин приобрела два дивана общей стоимостью более 15 тысяч фунтов, а также тратила 1400 фунтов в месяц на газовые баллоны для садовых фонарей.
Экс-любовница Уокера недовольна, что он вышел на поле с тремя детьми от жены перед игрой с Бразилией. Девушка сказала окружению, что Кайл скоро станет «лысым ничтожеством с лишним весом» (The Sun)
Я впринципе закон не понимаю, с отцов требуют, а с них ноль вложений выходит