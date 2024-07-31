Экс-любовница угрожала Уокеру переездом в дом по соседству с его семьей. Она сблизилась с их соседкой и просила ее шпионить

Экс-любовница Кайла Уокера неоднократно следила за ним.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд, чтобы взыскать с защитника « » более 356 тысяч фунтов и по 3,9 тысяч в месяц на содержание их общих детей. Суд отклонил большую часть ее требований и мотивировал свое решение «легкомысленными» тратами Гудмен.

В своем постановлении судья Эдвард Хесс указал, что любовница футболиста намекала, что публично объявит об отцовстве своего второго ребенка, если не получит желаемого, а также угрожала переехать в дом, находящийся «в двух шагах от дома семьи в Чешире, что, как она знала, ужасало Уокера».

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что Лорин сблизилась с соседкой Уокера Жасмин, желая быть в курсе происходящего в его семье.

Так, в августе 2022 года она написала Жасмин, попросив ее заснять семейство в саду. На замечание соседки о том, что нельзя записывать кого-то без их разрешения, Гудмен отреагировала словами: «Я не шпионю, но чувствую, что вы, ребята, шпионите за мной и за тем, что я делаю в своих социальных сетях».

Женщина утверждает, что сделала это потому, что до нее дошли слухи, что супруги собираются подать в суд, но у нее было мало доказательств, подтверждающих это.

Еще в одном сообщении, доведенном до суда, любовница просила соседку оказать ей содействие, когда Уокер и его жена поссорятся, чтобы «покончить с ними».

На основе этих данных, судья Хесс постановил, что Гудмен собиралась «нанести непоправимый ущерб браку футболиста».

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