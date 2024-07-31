Экс-любовница угрожала Уокеру переездом в дом по соседству с его семьей. Она сблизилась с их соседкой и просила ее шпионить

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Кайл Уокер девушки и спорт Футбол

Экс-любовница Кайла Уокера неоднократно следила за ним.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд, чтобы взыскать с защитника «Манчестер Сити» более 356 тысяч фунтов и по 3,9 тысяч в месяц на содержание их общих детей. Суд отклонил большую часть ее требований и мотивировал свое решение «легкомысленными» тратами Гудмен.

В своем постановлении судья Эдвард Хесс указал, что любовница футболиста намекала, что публично объявит об отцовстве своего второго ребенка, если не получит желаемого, а также угрожала переехать в дом, находящийся «в двух шагах от дома семьи в Чешире, что, как она знала, ужасало Уокера».

В ходе судебного разбирательства также выяснилось, что Лорин сблизилась с соседкой Уокера Жасмин, желая быть в курсе происходящего в его семье.

Так, в августе 2022 года она написала Жасмин, попросив ее заснять семейство в саду. На замечание соседки о том, что нельзя записывать кого-то без их разрешения, Гудмен отреагировала словами: «Я не шпионю, но чувствую, что вы, ребята, шпионите за мной и за тем, что я делаю в своих социальных сетях».

Женщина утверждает, что сделала это потому, что до нее дошли слухи, что супруги собираются подать в суд, но у нее было мало доказательств, подтверждающих это.

Еще в одном сообщении, доведенном до суда, любовница просила соседку оказать ей содействие, когда Уокер и его жена поссорятся, чтобы «покончить с ними».

На основе этих данных, судья Хесс постановил, что Гудмен собиралась «нанести непоправимый ущерб браку футболиста».

Экс-любовница Уокера хотела 30 000 фунтов в месяц на машину для няни, 30 000 на кондиционеры, 31 200 на искусственное поле для дочери. Игрок «Ман Сити» уже потратил 4 млн на дом Гудмен

Экс-любовница Уокера писала его беременной жене на Рождество, что родила от игрока «Ман Сити» во 2-й раз. Энни простила Кайлу первого ребенка на стороне

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32 комментария
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Спорц, может хватит?
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+53
Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
Вот что бывает, когда набираешь в редакторы бывших журналисток журнала "Лиза".
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Спорцу нужно еще сценарии всех мексиканских и бразильских сериалов в новости повыкладывать. Хороший трафик будет.
+16
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Я понимаю, что новостей летом мало, а вам нужен трафик, ну создайте тупо ветку "Месси-Роналду" или "Реал-Барселона", обещаю, трафик там будет постоянный.
+17
-2
+15
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Я понимаю, что новостей летом мало, а вам нужен трафик, ну создайте тупо ветку "Месси-Роналду" или "Реал-Барселона", обещаю, трафик там будет постоянный.
В итоге создадут что-то типа «Месси лучше, чем Роналду, по мнению любовницы соседа Уокера»
+8
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+8
Представьте, если бы эти женщины столько энергии и креативности тратили, например...ну...на работу))))))
+7
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+7
Многовато этой "экс-любовницы" сегодня😐
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Не, серьезно, я на Спортивном сайте или какой-то бульварный Сплетник читаю?
+4
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Удобно!
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Вот её вштырило
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+3
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Я понимаю, что новостей летом мало, а вам нужен трафик, ну создайте тупо ветку "Месси-Роналду" или "Реал-Барселона", обещаю, трафик там будет постоянный.
Прошу - не надо. Я только после ЧЕ и КА отдыхать стал 😅
+5
-2
+3
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Спорц, может хватит?
Скоро новый ребрендинг-Sports The Sun...)
+4
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Ответ Consistency
Представьте, если бы эти женщины столько энергии и креативности тратили, например...ну...на работу))))))
Так она теперь это и считает своей работой, после суда)
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Страшнее бабы зверя нет! ( народная мудрость )
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Ух ты, а я и не знал, что 31 июля в России - это "День Любовницы Кайла Уокера". Поздравляю соседей!
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Аххахахааххахахахах, я помню как радовался что закончились "Спортивные" посты про Пике и Шакиру, теперь будем читать про Уокера) Хорошо что я не подписан на Премьер лигу. А то каждые 5 минут приходили бы уведомления о Уокере и его любовнице)
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Что за монстр
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во Уокер залетел ))))
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Спорц, может хватит?
С таким упорством вполне можно открыть портал в ад.
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вот это новость !!! больше таких. как там дела у сафона ? нарой пожалюста
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Комментарий удален модератором
Ответ гилберт
Пардон, я как то пропустил начало этой истории, но если ты сделал даме ДВОИХ!!!! детей, то значит она умная, добрая, красивая и тд. ЗП Уокера около 10 лямов стерлингов, дама просит с него копейки. Спокойно заплати ради СВОИХ детей. Вот если она просит такие деньги каждый месяц, то это проблема и её надо решать. Если это в год, то заплати и расслабься( до следующего года), ну и будь разборчивее в девушках.
Забейте в гугл " прецедентное право". Возможно, что-то поймёте.
Если ты заплатил"копейки" в этом году, то создал прецедент. И эта б.. дь будет на основании этого драть с тебя соответствующие деньги ежегодно, потому как прецедент налицо.
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Ответ Russian Horse
Вот что бывает, когда набираешь в редакторы бывших журналисток журнала "Лиза".
И Спид - Инфо!
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«Уокер, алиментный рейнджер»
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Ответ R Kukhov
В итоге создадут что-то типа «Месси лучше, чем Роналду, по мнению любовницы соседа Уокера»
Да, ещё не раскрыта тема, как простые омериканцы с помощью Messi Chicken Sandwich борются с лишним весом☝🏻👏🏻
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Просто ужас 😯.
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Пардон, я как то пропустил начало этой истории, но если ты сделал даме ДВОИХ!!!! детей, то значит она умная, добрая, красивая и тд. ЗП Уокера около 10 лямов стерлингов, дама просит с него копейки. Спокойно заплати ради СВОИХ детей. Вот если она просит такие деньги каждый месяц, то это проблема и её надо решать. Если это в год, то заплати и расслабься( до следующего года), ну и будь разборчивее в девушках.
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Напомнило фильм Fatal attraction про поехавшую любовницу. Лишнее доказательство того, что надо думать той же головой, которой по мячу бьешь, а не той, которая в штанах.
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Любовницы футболистов задумались.
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Тварь даже не понимает что имеет то что не имеют 99% населения мира, и единственное что ей нужно - портить жизнь себе и тому кто дал ей лям
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