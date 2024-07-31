Уокер о претензиях экс-любовницы: «Она получает чертовски много денег. Это не зашло бы так далеко, будь я художником или декоратором – я не смог бы себе этого позволить»

Кайл Уокер высказал в суде недовольство тратами своей экс-любовницы.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд, чтобы взыскать с защитника «Манчестер Сити» более 356 тысяч фунтов и по 3,9 тысяч в месяц на содержание их общих детей. Суд отклонил большую часть ее требований и мотивировал свое решение «легкомысленными» тратами Гудмен.

Защитник « » заявил, что уже заплатил Гудмен около 1 млн фунтов.

«Она получает чертовски много денег. Я даю им эти деньги с радостью. Это мой вклад, поскольку я не могу присутствовать физически, но я думаю, что некоторые вещи, о которых она просит, несоразмерны.

Я не знаю, за услуги скольких людей я должен заплатить. За няню? За своих детей я заплачу. Еще она хочет повара?

Давайте не будем считать, что, поскольку я зарабатываю столько, сколько зарабатываю – и я заработал это сам, играя в футбол, – можно просто тратить мои деньги и использовать меня как безлимитную чековую книжку.

Могу гарантировать, что это не зашло бы так далеко, если бы я был художником или декоратором, так как я бы не смог себе этого позволить.

Я думаю, что был более чем щедр во всех этих тратах. Считаю, что Лорин достался слишком большой дом, но именно этого она и хотела.

Возможно, ей стоило пойти другим путем и не тратить такие суммы на определенные вещи», – цитирует игрока сборной Англии The Sun.

Экс-любовница Уокера хотела 30 000 фунтов в месяц на машину для няни, 30 000 на кондиционеры, 31 200 на искусственное поле для дочери. Игрок «Ман Сити» уже потратил 4 млн на дом Гудмен

Судья заявил, что экс-любовница Уокера относилась к Кайлу, как к «чековой книжке». Женщина требовала с защитника «Сити» более 356 000 фунтов и по 3 900 в месяц на содержание их детей