Уокер о претензиях экс-любовницы: «Она получает чертовски много денег. Это не зашло бы так далеко, будь я художником или декоратором – я не смог бы себе этого позволить»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Кайл Уокер девушки и спорт деньги Футбол

Кайл Уокер высказал в суде недовольство тратами своей экс-любовницы.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд, чтобы взыскать с защитника «Манчестер Сити» более 356 тысяч фунтов и по 3,9 тысяч в месяц на содержание их общих детей. Суд отклонил большую часть ее требований и мотивировал свое решение «легкомысленными» тратами Гудмен.

Защитник «Манчестер Сити» заявил, что уже заплатил Гудмен около 1 млн фунтов.

«Она получает чертовски много денег. Я даю им эти деньги с радостью. Это мой вклад, поскольку я не могу присутствовать физически, но я думаю, что некоторые вещи, о которых она просит, несоразмерны.

Я не знаю, за услуги скольких людей я должен заплатить. За няню? За своих детей я заплачу. Еще она хочет повара?

Давайте не будем считать, что, поскольку я зарабатываю столько, сколько зарабатываю – и я заработал это сам, играя в футбол, – можно просто тратить мои деньги и использовать меня как безлимитную чековую книжку.

Могу гарантировать, что это не зашло бы так далеко, если бы я был художником или декоратором, так как я бы не смог себе этого позволить.

Я думаю, что был более чем щедр во всех этих тратах. Считаю, что Лорин достался слишком большой дом, но именно этого она и хотела.

Возможно, ей стоило пойти другим путем и не тратить такие суммы на определенные вещи», – цитирует игрока сборной Англии The Sun.

Экс-любовница Уокера хотела 30 000 фунтов в месяц на машину для няни, 30 000 на кондиционеры, 31 200 на искусственное поле для дочери. Игрок «Ман Сити» уже потратил 4 млн на дом Гудмен

Судья заявил, что экс-любовница Уокера относилась к Кайлу, как к «чековой книжке». Женщина требовала с защитника «Сити» более 356 000 фунтов и по 3 900 в месяц на содержание их детей

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46 комментариев
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Почему мужики не требуют от баб деньги после развода? В Европе же все равны, или кто-то равнее?
+42
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+38
Типичная ситуация, к сожалению. Но как Уокер её подал и передал великолепно. Даже не скажешь, что футболист, он практически нарисовал в моей голове чёткую и выверенную картину происходящего. Как талантливый (и при этом богатый) художник.
+22
-3
+19
Ответ Footballeur
Почему мужики не требуют от баб деньги после развода? В Европе же все равны, или кто-то равнее?
Потому что общество с детства воспитывает их удобными .
+21
-3
+18
Пару фунтов на контрацепцию, могли бы существенно облегчить жизнь Уокера)
+16
-2
+14
Ответ Footballeur
Почему мужики не требуют от баб деньги после развода? В Европе же все равны, или кто-то равнее?
Почему не требуют, требуют. Бывший муж певицы Адель после двух лет брака получил больше 100 млн после развода. Тут вопрос скорее в том, что большинство женщин обычно не зарабатывают столько, чтобы что-то там через суд делить
+12
0
+12
Открою секрет,этой ситуации не было бы не будь у тебя миллионов
+7
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Ответ Птюч
Он заделал двоих детей на стороне с одной и той же женщиной. Ты думаешь он умный?
Даже самые умные люди в истории имели слабость к женщинам.
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+5
Может, просто не стоит трахать всё, что движется, а, пенсионер в сандалиях Гермеса? )))
+5
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+4
Плати мне за день, плати мне за ночь,
Плати мне за сына и за дочь...💰👸
+3
0
+3
Ответ Tpy6kaMerlina
Типичная ситуация, к сожалению. Но как Уокер её подал и передал великолепно. Даже не скажешь, что футболист, он практически нарисовал в моей голове чёткую и выверенную картину происходящего. Как талантливый (и при этом богатый) художник.
Он заделал двоих детей на стороне с одной и той же женщиной. Ты думаешь он умный?
+10
-7
+3
Ответ Footballeur
Почему мужики не требуют от баб деньги после развода? В Европе же все равны, или кто-то равнее?
Если детей оставляют с отцом, женщины платят алименты. Такие ситуации есть.
+3
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Будь ты "художником или декоратором", она бы даже не взглянула в твою сторону.
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Будь он художником или декоратором, вряд ли бы сношался с моделью.
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Суд отклонил ее иск, посчитав ее траты легкомысленными. У нас бы с мужика все шкуры бы содрали, и бабе бы отдали
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Ответ Streetbor
Пару фунтов на контрацепцию, могли бы существенно облегчить жизнь Уокера)
секс за деньги всегда дешевле, лучше один / два раза заплатить и больше не видеться
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Ответ Tun
Комментарий удален пользователем
4к в дополнение ещё к тем деньгам, что она уже получает
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Се ля ви, Кайл... се ля ви🙂
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Кайл,"Нужно больше золота!"(с) Лорин.
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Ответ Footballeur
Почему мужики не требуют от баб деньги после развода? В Европе же все равны, или кто-то равнее?
Потому что ни один судья не удовлетворит их требования. Если футболисты так волнуются за деньги, то могут освоить брачный контракт. Любая адекватная девушка с мозгом это поймет правильно.
У нас и вовсе в 95% случаев детей оставят с матерью, даже если условия для детей будут значительно хуже. Просто потому что "дитятко должно быть с мамой". При этом тут больше шансов на то, что ребенок вырастет менее приспособленным в самостоятельной жизни
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Ответ Dario Alexys
Потому что общество с детства воспитывает их удобными .
Так и есть. С детства навязывают "мужчина должен". В итоге всегда получается,что мужчина должен для общества и женщин
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Ответ Александр Бородин
Суд отклонил ее иск, посчитав ее траты легкомысленными. У нас бы с мужика все шкуры бы содрали, и бабе бы отдали
И правильно сделали бы. Если трахаешься на стороне то всегда имей под рукой презик.
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Ответ Menedreal
Даже самые умные люди в истории имели слабость к женщинам.
Ты не уловил сути))
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Ответ ARAMIS777
Кайл,"Нужно больше золота!"(с) Лорин.
Странно, что она не вспомнила про маму Кайла
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Странно, что она не вспомнила про маму Кайла
Мама Кайла это легенда. Не посмела. :)
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Ответ ARAMIS777
Кайл,"Нужно больше золота!"(с) Лорин.
Нужно построить зиккурат
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Ответ Птюч
А можно с женой заниматься.
Которая потом станет бывшей женой.
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Ответ Streetbor
Пару фунтов на контрацепцию, могли бы существенно облегчить жизнь Уокера)
слышал историю вроде от дрейка, что он после полового акта сыпал в контрацепцию перец, что бы девица его не достала откуда нибудь и не залила содержимое в себя.
так что тут кто умный и кто хитрый поговорить можно
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Ответ Александр Охотко
Открою секрет,этой ситуации не было бы не будь у тебя миллионов
именно это он и сказал, но другими словами (про художника и декоратора)
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Комментарий удален пользователем
Ответ Footballeur
Почему мужики не требуют от баб деньги после развода? В Европе же все равны, или кто-то равнее?
Требуют те, у кого их меньше. А преимущественно меньше у женщин
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