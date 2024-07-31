Экс-любовница Уокера о том, что суд отклонил требования к игроку «Сити»: «Я преданная мать-одиночка. У моих детей не будет того же, что у их сводных братьев и сестер, но я сосредоточусь на построении будущего»

Экс-любовница Кайла Уокера прокомментировала проигранный суд против футболиста.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд, чтобы взыскать с защитника « » более 356 тыс. фунтов и по 3,9 тыс. в месяц на содержание их общих детей. Суд отклонил большую часть ее требований и мотивировал свое решение «легкомысленными» тратами Гудмен.

«Хочу поблагодарить судью за тщательное рассмотрение дела, поскольку в основе его решения лежали потребности моих детей. Это было трудное и напряженное разбирательство, в котором, как я надеялась, не будет необходимости. Речь всегда шла только о детях и обеспечении их будущего.

Я преданная мать-одиночка, и хотя у моих детей никогда не будет того, что есть у их сводных братьев и сестер (детей от его бывшей жены Энни Килнер – Спортс), я изо всех сил старалась ради них и всегда буду стараться, несмотря ни на что.

Благодаря моей команде юристов и решению судьи детство моих детей в безопасности, и теперь я сосредоточусь на построении прочного будущего для них. Больше всего на свете я с нетерпением жду возможности наслаждаться каждым мгновением, проведенным со своими детьми, и чтобы мы втроем могли продолжать жить своей жизнью», – сказала Гудмен.