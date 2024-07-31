Экс-любовница Уокера о том, что суд отклонил требования к игроку «Сити»: «Я преданная мать-одиночка. У моих детей не будет того же, что у их сводных братьев и сестер, но я сосредоточусь на построении будущего»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Кайл Уокер девушки и спорт Футбол

Экс-любовница Кайла Уокера прокомментировала проигранный суд против футболиста.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен, воспитывающая от Уокера сына и дочь, обратилась в суд, чтобы взыскать с защитника «Манчестер Сити» более 356 тыс. фунтов и по 3,9 тыс. в месяц на содержание их общих детей. Суд отклонил большую часть ее требований и мотивировал свое решение «легкомысленными» тратами Гудмен.

«Хочу поблагодарить судью за тщательное рассмотрение дела, поскольку в основе его решения лежали потребности моих детей. Это было трудное и напряженное разбирательство, в котором, как я надеялась, не будет необходимости. Речь всегда шла только о детях и обеспечении их будущего.

Я преданная мать-одиночка, и хотя у моих детей никогда не будет того, что есть у их сводных братьев и сестер (детей Уокера от его бывшей жены Энни Килнер – Спортс), я изо всех сил старалась ради них и всегда буду стараться, несмотря ни на что.

Благодаря моей команде юристов и решению судьи детство моих детей в безопасности, и теперь я сосредоточусь на построении прочного будущего для них. Больше всего на свете я с нетерпением жду возможности наслаждаться каждым мгновением, проведенным со своими детьми, и чтобы мы втроем могли продолжать жить своей жизнью», – сказала Гудмен.

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19 комментариев
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а на фига твоим детям садовые фонари и охренительно дорогие шторы с жалюзи.
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Детей конечно надо содержать, без вопросов. Но тут похоже идёт речь о удовлетворении непомерных запросов любовницы, которая использует детей для того чтобы не в чем себе не отказывать.
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Шторы, жалюзи, автомобиль ДЛЯ НЯНИ... Что? Все понять можно, но это просто смешно 😄
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Её будущее, это найти нового Уокера и доить, доить, доить…))
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Ответ Potapson
Детей конечно надо содержать, без вопросов. Но тут похоже идёт речь о удовлетворении непомерных запросов любовницы, которая использует детей для того чтобы не в чем себе не отказывать.
4 тыщи в мес это не очень-то непомерные запросы. некоторые по 40 просят
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Ну зато у них шторы есть за 50к фунтов без них ведь никак
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У моих детей не будет того же, что у их сводных братьев и сестер...
Конечно не будет, Уокер вкалывал и пахал на тренировках, а ты нет, вот и весь ответ
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Кстати классные спортивные новости в межсезонье.
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Вспомнился почемуто слесарь Полесов из 12 стульев-кустарь одиночка гусар с мотором)))
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деваха явно пыталась себе бюджет выбить покрупнее, но Уокер конечно тот еще жеребец лол. настругал детишек с 2мя бывшими и теперь будет отбиваться от исков всю оставшуюся жизнь.
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Ответ Alex.K71
Её будущее, это найти нового Уокера и доить, доить, доить…))
Ванда Нара Колосимо даст, если что, исчерпывающую консультацию: КАК☝🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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Ответ Дурачок Виталий
Спортс обычная желтуха но не как не спортивный сайт,кому какое дело до грязного белья
Не читай. А то получается как у Шварца: " Я гналась за вами три дня и три ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны"
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Ответ Владимир Виртуалкин
4 тыщи в мес это не очень-то непомерные запросы. некоторые по 40 просят
Она требовала взыскать с Уокера дополнительные ‼️⁉️‼️ ежемесячные‼️ выплаты по уходу за детьми на сумму 3900 фунтов, а также единовременную выплату в размере 212 тысяч фунтов. Кроме того, Гудман потребовала 30 тысяч фунтов на покупку автомобиля для няни, 48 тысяч фунтов на мебель и телевизор, более 9000 фунтов на установку камер видеонаблюдения и 5,6 тысячи на сигнализацию, а также более 52 тысяч фунтов на шторы и жалюзи.
В ходе заседания Уокер заявил, что уже выплатил бывшей любовнице более 1 млн фунтов‼️❗‼️
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Шкура
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Не удивился когда увидел автора новости
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Спортс обычная желтуха но не как не спортивный сайт,кому какое дело до грязного белья
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Была бе черной , то получила половину его доходов
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Если бы думала бы об их будущем, то жила бы поскромнее, экономила, инвестировала, чтоб в дальнейшем обеспечить детям наилучшее образование, поддержку на этапе взросления и какой-то стартовый капитал.
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