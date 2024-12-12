Хейлунд забил 5 голов в 4 последних матчах за «МЮ». Форвард делит 1-е место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы
Форвард «МЮ» Расмус Хейлунд идет среди лучших бомбардиров Лиги Европы.
«Виктория» Пльзень уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.
21-летний датский нападающий сравнял счет на 62-й минуте встречи, а на 88-й сделал дубль.
Хейлунд забил 5 голов в 4 последних матчах за «Юнайтед». Он также поразил ворота «Ноттингем Форест» (2:3) и сделал дубль в игре с «Буде-Глимт» (3:2), в которой также выступил в роли ассистента.
В Лиге Европы Расмус забил 5 голов в 6 матчах. В списке лучших бомбардиров он делит первое место с Барнабашем Варгой («Ференцварош») и Юнусом Акгюном («Галатасарай»), у которых тоже по 5 мячей.
Подробная статистика выступлений Хейлунда – здесь.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем