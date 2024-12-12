Хейлунд забил 5 голов в 4 последних матчах за «МЮ». Форвард делит 1-е место в списке лучших бомбардиров Лиги Европы

Форвард «МЮ» Расмус Хейлунд идет среди лучших бомбардиров Лиги Европы.

«Виктория » Пльзень уступила «Манчестер Юнайтед » (1:2) в 6-м туре общего этапа Лиги Европы.

21-летний датский нападающий сравнял счет на 62-й минуте встречи, а на 88-й сделал дубль.

Хейлунд забил 5 голов в 4 последних матчах за «Юнайтед». Он также поразил ворота «Ноттингем Форест» (2:3) и сделал дубль в игре с «Буде-Глимт» (3:2), в которой также выступил в роли ассистента.

В Лиге Европы Расмус забил 5 голов в 6 матчах. В списке лучших бомбардиров он делит первое место с Барнабашем Варгой («Ференцварош ») и Юнусом Акгюном («Галатасарай »), у которых тоже по 5 мячей.

Подробная статистика выступлений Хейлунда – здесь .

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.