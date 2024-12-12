У «МЮ» 1 удар в створ за 1-й тайм с «Викторией». Всего манкунианцы нанесли 4 удара, чешский клуб – 6

«Ман Юнайтед» лишь раз пробил в створ в 1-м тайме матча с «Викторией» Пльзень.

Команды играют в 6-м туре Лиги Европы (0:0, перерыв). Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

За первый тайм «Манчестер Юнайтед » нанес всего 4 удара по воротам противника. Чешский клуб пробил по воротам англичан 6 раз и 1 раз попал в створ. По одному удару команд было заблокировано.

Всего клубы провели по 18 атак. При этом владение мячом «Юнайтед» достигло 72% против 28% «Виктории ».