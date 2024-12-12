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Каррагер о контракте Салаха: «Пусть он расскажет, чего хочет, чтобы мы могли принять сторону. Мохамед останется в «Ливерпуле» – не уверен, что у него много вариантов»

Джейми Каррагер высказался о будущем Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» сделал вингеру стартовое предложение о новом контракте, действующее соглашение истекает летом 2025 года. В ноябре Салах выражал недовольство ходом переговоров: «Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем»

«Мне нравится Мо Салах, он один из лучших игроков в мире, но я говорю это из-за его возраста. Ты столько зарабатываешь и говоришь о повышении зарплаты – и не на 10-20 тысяч фунтов в неделю. Он останется, так как я не уверен, что у него много вариантов. Он не готов отправиться в Саудовскую Аравию – он может поехать туда через три года. Салах как футболист стремится побить рекорд по количеству голов.

Салах получает от 350 до 400 тысяч фунтов в неделю – удачи ему, он этого заслуживает, он один из лучших игроков в мире, и ему следует платить за это. Но если вы заявляете, что клуб чего-то не сделал, то расскажите нам всю историю, и тогда мы сможем решить [чью сторону принять]. В 32-33 года вам не предлагают продлить контракт за 18 месяцев до его истечения.

Я хочу сказать, что мы знаем, что переговоры ведутся. Он делал то же самое два года назад, когда пытался оказать давление на клуб. Он всемирно известная суперзвезда, и я отчаянно хочу, чтобы он остался, но я смотрю на это с точки зрения клуба, и мы не знаем, кто прав, а кто виноват. Если вы говорите, что клуб не предложил вам контракт, скажите, чего вы хотите. Будьте откровенны, и тогда мы сможем принять чью-либо сторону.

Лично я считаю, что стоит продлить с ним контракт на 2 года на ту же зарплату. Возможно, клуб предлагает ему один год, а он хочет три – мы не знаем, что происходит. Я пытался получить информацию от клуба, потому что знал, что меня спросят об этом, но они ничего не говорят», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в подкасте  Stick to Football.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoМохамед Салах
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
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