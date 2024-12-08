«Ливерпуль» сделал Салаху стартовое предложение о новом контракте. Стороны пока далеки от соглашения

«Ливерпуль» предложил Мохамеду Салаху новый контракт.

По информации The Athletic, клуб направил 32-летнему вингеру стартовое предложение о продлении контракта, истекающего в конце нынешнего сезона.

Отмечается, что на данный момент «Ливерпуль» и Салах по-прежнему далеки от соглашения – в настоящее время нет уверенности в том, что египтянин останется в клубе, несмотря на то, что шансы на продление контракта растут.

В нынешнем сезоне Салах отметился 13 голами и 8 голевыми передачами в 14 матчах за «Ливерпуль » – вингер лидирует в АПЛ по результативным действиям. Его подробную статистику можно найти здесь .