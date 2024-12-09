Мак Аллистер о Салахе: «Легенда «Ливерпуля», образец трудолюбия. Он очень вдохновляет нас. Было бы идеально, если бы он завершил карьеру здесь»
– Салах – лучший игрок Премьер-лиги. Что он значит для вас?
– Он очень вдохновляет нас, как на поле, так и за его пределами. Он является образцом трудолюбия и преданности делу, всегда старается выкладываться по полной. Он очень трудолюбивый человек, который отдает все, чтобы играть в футбол. Вы можете это увидеть на поле: Салах всегда стремится к большему, и когда он играет за твою команду, ты знаешь, что он отдаст голевую передачу или забьет гол.
Я надеюсь, что он сможет продолжать в том же духе, потому что он один из самых важных игроков для нашей команды.
– Вы считаете, что он останется на «Энфилде»?
– Я надеюсь, что он сможет остаться в «Ливерпуле» на следующий сезон. Я хочу, чтобы переговоры прошли успешно. Он, кажется, счастлив здесь, он легенда клуба. Было бы идеально, если бы он смог завершить свою карьеру здесь, но это очень личные решения, и это также зависит от того, как клуб проанализирует ситуацию и какое решение примет, – сказал полузащитник «Ливерпуля».
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