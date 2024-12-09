Мак Аллистер о Салахе: «Легенда «Ливерпуля», образец трудолюбия. Он очень вдохновляет нас. Было бы идеально, если бы он завершил карьеру здесь»

Алексис Мак Аллистер высказался об игре с Мохамедом Салахом.

– Салах – лучший игрок Премьер-лиги. Что он значит для вас?

– Он очень вдохновляет нас, как на поле, так и за его пределами. Он является образцом трудолюбия и преданности делу, всегда старается выкладываться по полной. Он очень трудолюбивый человек, который отдает все, чтобы играть в футбол. Вы можете это увидеть на поле: Салах всегда стремится к большему, и когда он играет за твою команду, ты знаешь, что он отдаст голевую передачу или забьет гол.

Я надеюсь, что он сможет продолжать в том же духе, потому что он один из самых важных игроков для нашей команды.

– Вы считаете, что он останется на «Энфилде»?

– Я надеюсь, что он сможет остаться в «Ливерпуле » на следующий сезон. Я хочу, чтобы переговоры прошли успешно. Он, кажется, счастлив здесь, он легенда клуба. Было бы идеально, если бы он смог завершить свою карьеру здесь, но это очень личные решения, и это также зависит от того, как клуб проанализирует ситуацию и какое решение примет, – сказал полузащитник «Ливерпуля».