Игроки «Велес Сарсфилд» подрались с фанатами своей команды, напавшими на их родственников. Пострадали жены двух футболистов
Игроки «Велес Сарсфилд» подрались с фанатами своей команды.
Инцидент произошел после финала Кубка Аргентины, в котором «Велес Сарсфилд» проиграл клубу «Сентраль Кордоба» со счетом 0:1.
Сообщается, что родственники футболистов отчитали болельщиков «Велеса», которые критиковали и оскорбляли игроков. Между сторонами разгорелся спор, который привел к потасовке.
Несколько футболистов забежали на трибуны, чтобы защитить свои семьи, и ударили фанатов. В результате драки пострадали жены Сантьяго Касереса и Халиля Элиаса.
Отмечается, что президент клуба Фабиан Берланга попытался выступить в качестве посредника, но потерпел неудачу и оказался на земле.
Фанаты «Велес Сарсфилд» напали на игроков после поражения и угрожали прострелить им ноги. 17-летнего Престианни били по лицу, он хочет уйти из аргентинского клуба
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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