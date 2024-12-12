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Игроки «Велес Сарсфилд» подрались с фанатами своей команды, напавшими на их родственников. Пострадали жены двух футболистов

Игроки «Велес Сарсфилд» подрались с фанатами своей команды.

Инцидент произошел после финала Кубка Аргентины, в котором «Велес Сарсфилд» проиграл клубу «Сентраль Кордоба» со счетом 0:1.

Сообщается, что родственники футболистов отчитали болельщиков «Велеса», которые критиковали и оскорбляли игроков. Между сторонами разгорелся спор, который привел к потасовке.

Несколько футболистов забежали на трибуны, чтобы защитить свои семьи, и ударили фанатов. В результате драки пострадали жены Сантьяго Касереса и Халиля Элиаса.

Отмечается, что президент клуба Фабиан Берланга попытался выступить в качестве посредника, но потерпел неудачу и оказался на земле.

Фанаты «Велес Сарсфилд» напали на игроков после поражения и угрожали прострелить им ноги. 17-летнего Престианни били по лицу, он хочет уйти из аргентинского клуба

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
logoВелес Сарсфилд
logoСентраль Кордоба
logoХалиль Элиас
logoКубок Аргентины
logoСантьяго Касерес
болельщики
logoвысшая лига Аргентина
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