Фанаты «Велес Сарсфилд» напали на игроков после поражения и угрожали прострелить им ноги. 17-летнего Престианни били по лицу, он хочет уйти из аргентинского клуба

Теги высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд происшествия болельщики Уракан Леонардо Хара Футбол

На игроков аргентинского «Велес Сарсфилд» после поражения напали радикальные фанаты.

В финальном туре чемпионата Аргентины «Велес Сарсфилд» проиграл «Уракану» со счетом 0:1 и финишировал на 25-м месте турнирной таблицы среди 28 команд.

После матча четверо игроков «Велес Сарсфилд» столкнулись с представителями ультрас Barra Brava, когда приехали на стадион, чтобы забрать свои машины.

«Было совсем темно, когда машины представителей ультрас поравнялись с нами. Их было, наверное, пять или шесть.

Меня дважды ударили по лицу, схватив за куртку. Я очень испугался, а мои товарищи по команде не хотели возвращаться домой, опасаясь преследования.

Они даже сказали одному из игроков: «Вылезай из машины, а не то я тебе ноги прострелю», – сказал Джанлука Престианни, оказавшийся среди пострадавших игроков.

«Они преградили путь моей машине и потребовали выйти, сказав, что иначе прострелят мне ноги», – рассказал полузащитник клуба Леонардо Хара.

«Велес Сарсфилд» выступил с заявлением по поводу инцидента, осудив действия болельщиков.

Позднее Престианни попросил об уходе из клуба.

«Я фанат «Велеса» и хотел бы остаться, но то, что произошло – это очень некрасиво, и я и моя семья очень напуганы.

На этот раз это было лишь предупреждение, они избили нас и угрожали, но мы не знаем, что произойдет в следующий раз.

Прежде всего, я хочу попросить вас проявить немного уважения и понять ситуацию, в которой оказались мы с семьей. Нам действительно очень грустно и страшно из-за всего, через что мы сейчас проходим. Искренне прошу прощения у болельщиков», – приводит слова 17-летнего игрока TyC Sports.

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15 комментариев

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Иван Дорн
Один из способов, заставить футболистов желать играть в Европе, нашим фанам на заметку
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Рауан Турсунов
Животные
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Aleksey Yashin
Ответ Иван Дорн
Один из способов, заставить футболистов желать играть в Европе, нашим фанам на заметку
Или нашим агентам и селекционерам:
Они преградили путь моей машине, потребовали выйти и перейти в Зенит/Спартак/ЦСКА, сказав, что иначе прострелят мне ноги.
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luckyanov
Barra Brava…. Смотрел на днях сериал с одноименным названием. Если хотя бы половина в нем имеет место быть… то в Аргентину лучше не ездить)
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snegoviq
Сначала показалось, что проиграл Уралану 🥴
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S100 Winner
Ответ Marina_Greta
Так себя вести нельзя, какие бы не были результаты, но кидаться драться это дикость какая-то.
Люди от природы являются дикими, полуразумными животными. И вся история человечества - это постоянные войны, грабежи, рейды, захваты, делёжки, конфликты
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people people
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Легато
жесть какая
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Marina_Greta
Так себя вести нельзя, какие бы не были результаты, но кидаться драться это дикость какая-то.
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Spaten
17 летний точно не мог сильно повлиять на игру команды
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Recreated
17-летнему парню такие напасти! Ужас!
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Футбол, хоккей итд
В Аргентине хоть по .... божески,😉 в Колумбии стреляют без предупреждения.😣
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depressive_monk
Ответ people people
Комментарий удален пользователем
Быть ультрасом*, фанаты обычно ведут себя адекватно.
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Karel
Ответ Teodrakis
Опустились до уровня украинцев, совсем озверели
Олега Веретенникова обливали кислотой.. Пытались сломать левую, рабочую ногу - но удалось сломать только руку, он ей закрывал ноги..
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