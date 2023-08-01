Фанаты «Велес Сарсфилд» напали на игроков после поражения и угрожали прострелить им ноги. 17-летнего Престианни били по лицу, он хочет уйти из аргентинского клуба

На игроков аргентинского «Велес Сарсфилд» после поражения напали радикальные фанаты.

В финальном туре чемпионата Аргентины «Велес Сарсфилд» проиграл « » со счетом 0:1 и финишировал на 25-м месте турнирной таблицы среди 28 команд.

После матча четверо игроков « » столкнулись с представителями ультрас Barra Brava, когда приехали на стадион, чтобы забрать свои машины.

«Было совсем темно, когда машины представителей ультрас поравнялись с нами. Их было, наверное, пять или шесть.

Меня дважды ударили по лицу, схватив за куртку. Я очень испугался, а мои товарищи по команде не хотели возвращаться домой, опасаясь преследования.

Они даже сказали одному из игроков: «Вылезай из машины, а не то я тебе ноги прострелю», – сказал Джанлука Престианни, оказавшийся среди пострадавших игроков.

«Они преградили путь моей машине и потребовали выйти, сказав, что иначе прострелят мне ноги», – рассказал полузащитник клуба Леонардо Хара.

«Велес Сарсфилд» выступил с заявлением по поводу инцидента, осудив действия болельщиков.

Позднее Престианни попросил об уходе из клуба.

«Я фанат «Велеса» и хотел бы остаться, но то, что произошло – это очень некрасиво, и я и моя семья очень напуганы.

На этот раз это было лишь предупреждение, они избили нас и угрожали, но мы не знаем, что произойдет в следующий раз.

Прежде всего, я хочу попросить вас проявить немного уважения и понять ситуацию, в которой оказались мы с семьей. Нам действительно очень грустно и страшно из-за всего, через что мы сейчас проходим. Искренне прошу прощения у болельщиков», – приводит слова 17-летнего игрока TyC Sports.