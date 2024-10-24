Президент «Боки» Рикельме пошел успокаивать фанатов на матче Кубка Аргентины с «Химнасией», покинув вип-ложу. Полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ

Президент «Бока Хуниорс» Хуан Рикельме остановил драку на матче Кубка Аргентины.

Инцидент произошел во время четвертьфинального матча между «Бока Хуниорс » и «Химнасия Ла-Плата » (1:1, 2:1 по пенальти).

Перед началом второго тайма фанаты «Боки» попытались сломать проволочное ограждение между секторами, а болельщики «Химнасии» начали бросать в них сиденья.

Эти действия привели к столкновению с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ. Игроки подошли к трибунам, чтобы предотвратить продолжение конфликта, но ситуация продолжила накаляться.

Тогда Рикельме покинул вип-ложу, пришел к болельщикам и принялся лично оттеснять буйных домашних фанатов и жестами уговаривать их вернуться на свое место.

Через несколько минут ему это удалось, и матч был продолжен.

Во время карьеры игрока Рикельме выступал за «Барселону», «Вильярреал», «Бока Хуниорс» и сборную Аргентины.