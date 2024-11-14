Фанатам Парагвая запретили надевать майки Аргентины и иностранных клубов на матч отбора ЧМ. Скалони отреагировал: «Футболки Месси все равно будут. Вы не становитесь болельщиком, просто надевая майку»

Болельщикам Парагвая запретят носить футболки Аргентины на матче отбора ЧМ-2026.

Сегодня Парагвай примет Аргентину матче южноамериканского отбора на чемпионат мира. Игра начнется в 2:30 по московскому времени.

В среду глава Парагвайский футбольной ассоциации Фернандо Вильясбоа заявил, что болельщикам команды хозяев запретят приходить на стадион в футболках аргентинских клубов и национальной команды, а также носить футболки с фамилиями иностранных игроков.

«Проблема не в Месси. Мы уважаем карьеру всех футболистов. Просто домашняя арена очень важна для нас», – сказал Вильясбоа.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, комментируя запрет Парагвайской футбольной ассоциации, выразил уверенность, что эти меры не помешают появлению на трибунах футболок с фамилией Лионеля Месси .

«Логично, что все парагвайские футболисты и болельщики хотят носить футболку национальной команды. Но Лео [Месси] выше всего этого, и футболки сборной Аргентины все равно появятся [на трибунах].

Это не значит, что эти люди не болеют за Парагвай. Думаю, это хорошо, что футбольные люди понимают, кто он такой. Вы не становитесь болельщиком Аргентины, просто надевая футболку», – сказал главный тренер сборной Аргентины.