В Аргентине начали расследование из-за выхода стримера Spreen на поле в составе «Депортиво Риестра». Клуб обвиняют в продвижении нелегального гемблинга

Министерство юстиции Аргентины начало расследование в отношении «Депортиво Риестра» из-за возможных связей с нелегальными гемблинг-операторами.

11 ноября «Депортиво Риестра» сыграл вничью с лидером чемпионата Аргентины «Велес Сарсфилд» (1:1). В составе хозяев на поле вышел инфлюенсер Иван Буайерук, известный под псевдонимом Spreen – он отыграл менее минуты и ни разу не коснулся мяча.

«Отдел прокуратуры по азартным играм возбудил дело, чтобы выяснить, имели ли тренер «Депортиво Риестра» Кристиан Фаббиани и инфлюенсер Иван Буайерук намерение привлечь бетторов на незаконные платформы для азартных игр», – говорится в заявлении местной прокуратуры.

Spreen – популярный в Южной Америке стример, чей канал на ютубе насчитывает около 8 млн подписчиков. Буайерук в числе прочего рекламирует нелегальные платформы для азартных игр.

В Аргентинской Федерации футбола отметили, что клуб высшей лиги допустил ситуацию, которая «способна нанести ущерб репутации и честности аргентинского футбола».

Руководство «Депортиво Риестра» объяснило выход стримера на поле акцией главного спонсора клуба – компании, производящей энергетические напитки.

«К сожалению, эта маркетинговая акция вызвала много негативных мнений. Мы хотели бы принести наши самые искренние извинения. У нас не было намерения проявить неуважение к «Велесу» или аргентинскому футболу в целом», – говорится в заявлении «Депортиво».

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