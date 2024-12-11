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Эйден Макгиди: «История Путина не может не быть интересной, о нем много документальных фильмов. Я смотрел и про Сноудена»

Эйден Макгиди объяснил, почему его интересует Владимир Путин.

– В одном из интервью вы сказали, что до сих пор читаете книги и смотрите фильмы о России и Владимире Путине.

– Да, это так.

– Откуда такой интерес?

– Да просто любопытно. Наверное, потому что у меня есть определенная связь с Россией, ведь я там жил.

Порой смотрю ролики, снятые людьми, которые ездят в Москву как туристы. Очень нравится снова видеть те места и сравнивать их реакцию с той, что была у меня в свое время.

Ну а история Владимира Путина не может не быть интересной. О нем есть много документальных фильмов. Я смотрел и про Эдварда Сноудена, который покинул США, и теперь он в России в убежище...

Из последнего читал книгу Билла Браудера «Красный циркуляр». Не уверен, слышали ли вы о ней. Главный герой – биржевой маклер, который переезжает в Россию, становится олигархом, а затем он почти теряет свою компанию, что, вероятно, случалось довольно часто в вашей стране. Интересное чтиво, – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной Ирландии Макгиди.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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