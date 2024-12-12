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  • Макгиди о Саранске: «Я ударил дверь ногой или кулаком, но она была из картона – возможно, ее сделали еще в Советском Союзе! И сам стадион был будто из 1940-х годов»
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Макгиди о Саранске: «Я ударил дверь ногой или кулаком, но она была из картона – возможно, ее сделали еще в Советском Союзе! И сам стадион был будто из 1940-х годов»

Эйден Макгиди вспомнил, как сломал дверь в раздевалке стадиона в Саранске.

– Мы говорили о накале больших матчей, но вы вскипали и с аутсайдерами. В Саранске удалились, а потом сломали дверь в раздевалке. Помните?

– Ох, это было эмоционально, да. Я тогда ударил дверь ногой или кулаком, но она была буквально из картона. Возможно, ее сделали еще в Советском Союзе!

Я же не такой громила, как, например, Эменике. Дверь рухнула, а потом в прессе написали, что Макгиди разгромил всю раздевалку.

Конечно, я был расстроен, что меня удалили плюс я хотел, чтобы команда выиграла. Но они дали мне дисквалификацию на шесть матчей, объяснив это тем, что я разгромил раздевалку.

Хорош, ребята, вы вообще видели эту дверь? Она реально из картона. Да и сам стадион был будто из 1940-х годов.

Случались такие моменты, но я просто не мог по-другому играть за «Спартак». Я эмоциональный человек.

Не знаю, хорошо это или плохо, но думаю, что мне помогло это в карьере. Я позже дал несколько интервью, в которых рассказал кое-что о «Спартаке», о том, как там все было устроено, может быть, о конфликтах с тренерами. Но за четыре года происходило всякое, и это нормально.

При этом время, проведенное в клубе, мне понравилось. Сегодня я вспоминаю о нем с любовью, потому что я обожал клуб и его фанатов, которые безумно переживали за результат и так радостно праздновали победы, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЭйден Макгиди
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logoСпорт-Экспресс
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logoпремьер-лига Россия
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