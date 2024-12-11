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  • Макгиди о взвешиваниях в «Спартаке» при Карпине: «Лишний килограмм – 1000 долларов штрафа, на следующий день – уже 2000, для меня это был культурный шок! Эменике как-то 7000 за месяц заплатил»
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Макгиди о взвешиваниях в «Спартаке» при Карпине: «Лишний килограмм – 1000 долларов штрафа, на следующий день – уже 2000, для меня это был культурный шок! Эменике как-то 7000 за месяц заплатил»

Эйден Макгиди рассказал о методах работы Валерия Карпина в «Спартаке».

– Карпин – сильная личность. Если он что-то сказал, должно быть только так и никак иначе! Не было места мыслям о чем-то отвлеченном. Я думаю, это хорошо. Но Карпин был очень строгим, почти как военный.

Для меня, человека, который приехал в Россию из Великобритании, все в «Спартаке» было в новинку: стиль игры, принципы тренировок, дни на базе, ежедневный контроль веса... Я никогда не видел такого. Мне все это очень нравилось!

Затем Карпин пошел на повышение, стал гендиректором, приехал Эмери. Но после Валерий вернулся на пост тренера. Жаль, что в итоге мы с ним рассорились. Наверное, дело было в моей игре. Возможно, у меня были какие-то проблемы с командой, и я хотел уйти.

У нас с Карпиным все закончилось не очень хорошо. Но я не могу сказать о нем ничего плохого. Для меня он был хорошим руководителем. Большинству игроков команды нравилось работать с ним.

– Вы упомянули про контроль веса при Карпине – об этом до сих пор ходят легенды.

– Для меня это был настоящий культурный шок! В «Селтике» с весом была более спокойная обстановка, несмотря на то что мы играли в Лиге чемпионов каждый сезон и завоевывали трофеи. Большая разница в менталитете и регламентированной структуре тренировок и игр – все для меня было по-другому.

Раньше нас каждый день взвешивал врач. Физиотерапевт определял максимальную планку веса. Если показатель был больше этого числа, вас штрафовали по 1 доллару за грамм. Так что один килограмм лишнего веса равнялся тысяче долларов. А если на следующий день перебор на один килограмм сохранялся, то сумма штрафа становилась уже две тысячи долларов. В конце месяца список с этими суммами был ужасающим! Помню, что Эменике как-то заплатил около семи тысяч долларов за один месяц.

Бразильцы же в этом плане были умны, те же Ари и Веллитон. Если Ари накануне вечером где-то тусовался, а на следующий день чувствовал, что не вписывается в лимит веса, он просил меня пойти ко врачу вместе с ним.

В кабинете он просил меня поболтать с доктором. Я начинал беседовать: жаловался ему на самочувствие, боль в груди или что-то такое... В это время Ари быстро запрыгивал на весы и говорил: «Док, я вешу 82 килограмма. Все отлично!» И врач говорил: «О, хорошо, без проблем». И записывал эти данные в журнал, – сказал бывший игрок «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЭйден Макгиди
logoСпорт-Экспресс
logoСелтик
logoВалерий Карпин
Питание
logoВеллитон
logoСпартак
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЭммануэль Эменике
logoАри
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